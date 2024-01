Codec recebe projeto industrial de verticalização mineral para a ZPE de Barcarena

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) avançou nas negociações com a Bravo Mineração, empresa que busca se tornar uma das âncoras na futura Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Barcarena. Em reunião com representantes da empresa, a Codec compartilhou atualizações sobre o projeto, que será apresentado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A proposta da Bravo Mineração visa integrar verticalmente a produção de metais preciosos, agregando valor ao produto final destinado majoritariamente à exportação. O projeto recebeu elogios do diretor de Estratégias e Relações Institucionais da Codec, Pádua Rodrigues, por estar alinhado com as diretrizes das ZPE e contribuir para a verticalização da produção mineral no estado.

Concentrados metálicos de níquel, platina, paládio, ródio e ouro

O empreendimento da Bravo Mineração terá início na mina em Curionópolis, produzindo concentrados metálicos de níquel, platina, paládio, ródio e ouro. A empresa utilizará energia de carga estável, considerando que a maioria das energias renováveis não é adequada para esse fim, visando a uma operação sustentável e de baixo impacto ambiental.

O processamento resultará na matéria-prima para a planta industrial na ZPE de Barcarena, alimentando refinaria e smelter, aplicando um processo de enriquecimento para geração de matte de níquel e platinoides. Do refino e da fundição, surgirão subprodutos como escória de fundição e ácido sulfúrico, essenciais para indústrias de cimento e fertilizantes no Pará, contribuindo para a competitividade dessas cadeias produtivas.

Empresa planeja utilizar energias renováveis

Pádua Rodrigues ressalta que a empresa planeja utilizar energias renováveis, como solar, para reduzir a demanda energética, especialmente em áreas de operação específicas. A Codec também desempenhará papel na aproximação entre a empresa-âncora e outros investidores, visando a otimizar o aproveitamento dos subprodutos gerados.

A escolha da ZPE de Barcarena oferece vantagens, como benefícios fiscais, agilidade alfandegária, liberdade cambial, e outras vantagens administrativas previstas no Novo Marco Legal das ZPE no Brasil. Essas vantagens, resultantes da Lei 14.184/2021, fortalecem a posição da ZPE como uma medida estratégica para atrair empreendimentos exportadores para o estado.