Pará se consolida como polo de produção de fertilizantes com dez empresas

O Pará atinge a marca de dez empresas do segmento de fertilizantes, distribuídas entre os distritos de Santarém, na região oeste do estado, e Barcarena, na região de integração do Tocantins. Com o respaldo da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), a região emerge como um polo na produção de fertilizantes, atraindo investidores com incentivos fiscais que podem alcançar até 90% e uma localização estratégica.

A proximidade do Porto de Via do Conde, em Barcarena, tem se revelado um diferencial para empresas como Fribon Fertilizantes, Fertilizantes Tocantins (Grupo Eurochen), Fertz Fertilizantes, HR Fertilizantes, Serviços Yara Brasil Fertilizantes e GeN Fertilizantes. O suporte logístico, benefícios fiscais estaduais, além da presença de fornecedores especializados, têm contribuído para o êxito dessas indústrias.

VEJA MAIS

Em Santarém, no Baixo Amazonas, empresas como Campo Rico Brasil, Comércio de Fertilizantes S/A, Fertilex Agro Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda já se beneficiam dos incentivos governamentais. O presidente da Codec, Lutfala Bitar, ressalta a importância estratégica dessas indústrias para o desenvolvimento do estado, gerando empregos e renda: “A Codec tem procurado cumprir as estratégias e diretrizes dadas pelo governador Helder Barbalho. As indústrias de fertilizantes têm uma importância em empreendimentos ligados à bioeconomia, particularmente os alimentos, e cujas cadeias industriais podem ser integradas totalmente dentro do Estado, trazendo, em consequência, cada vez mais emprego e renda para população paraense.”

Produção de fertilizante ainda não supre demanda interna

A produção nacional de fertilizantes, conforme dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ainda não atende totalmente à demanda interna, e o Brasil figura como o quarto maior consumidor mundial desse insumo agrícola. No Pará, o aumento do consumo está relacionado ao crescimento das plantações de soja e milho, além do potencial em cultivos como fruticultura e outros já tradicionais.

A Codec, por meio de suas Diretorias de Estratégia e Atração de Investimentos, tenta viabilizar não apenas as indústrias de fertilizantes, mas toda uma nova cadeia industrial voltada para o agronegócio. Além disso, a gerência de Relações Institucionais da Codec, Evandro Diniz, destaca a possibilidade de estudos mais aprofundados sobre minerais não metálicos, visando a diminuição da dependência de elementos importados e a promoção da pequena e média mineração na região.

A estratégia da Codec envolve não apenas as indústrias de fertilizantes, mas também setores como a indústria metalomecânica, produtos para a construção civil, logística e serviços especializados, promovendo uma integração completa para o fortalecimento da economia do Pará.