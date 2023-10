Senado aprova projeto que regulamenta mercado de carbono no Brasil

Nesta quarta-feira (4) a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou de forma unânime, o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O projeto cria o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões (SBCE) e regula as emissões de empresas que emitem acima de 10 mil toneladas por ano.O mercado de crédito de carbono é um sistema usado para compensar a emissão de gases de efeito estufa. Ele beneficia empresas e países que poluem pouco e cobra daqueles que liberam mais poluentes na atmosfera.

O texto foi aprovado em caráter terminativo – o que dispensa a votação em plenário, a menos que haja recurso dos senadores. Com isso, se não houver contestação, o projeto seguirá diretamente para a Câmara. O projeto foi articulado junto ao governo federal em reunião realizada nesta terça-feira (3). O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que um acordo havia sido construído para a votação do projeto. "Esse mercado será um exemplo para o mundo todo", disse o ministro.

Acordo com o agro

A proposta do governo sofreu alterações para contemplar demandas de senadores ligados ao setor agrícola. A principal mudança foi a retirada das atividades agrícolas primárias da regulamentação.

Representantes do agro argumentam que há dificuldade de quantificar as emissões de gases geradores do efeito estufa nas atividades do setor. A retirada foi atacada pela senadora Leila Barros (PDT-DF), relatora do projeto.

Com a alteração no texto, os senadores ligados ao agronegócio se comprometeram em aprovar o projeto.

O que diz o projeto?

Pelo texto aprovado pelo Senado, as empresas que emitem acima de 10 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano precisarão apresentar relatório de suas emissões ao órgão que fará a gestão do mercado de carbono.

As firmas deverão também informar as ações para remoção desses gases de efeito estufa da atmosfera, seguindo um plano de monitoramento que também vai requerer a aprovação do órgão gestor.

Quando as emissões ultrapassarem 25 mil toneladas ao ano, as empresas deverão enviar relato de conciliação periódica de obrigações.

O senador Efraim Filho (União-PB) criticou a ausência das áreas de preservação no sistema.

"Internacionalmente se trabalha os conceitos apenas de retenção e de redução, não se trabalha o conceito de preservação. Eu acredito que a gente poderia liderar esse processo", afirmou. Este ponto também é defendido pelo governador do Pará, Helder Barbalho.



O que é o crédito de carbono?

O crédito de carbono funciona como um mecanismo de transferência de recursos com o objetivo de promover ações para enfrentar o aquecimento global e atingir as metas de reduções de emissões.

Um crédito de carbono equivale a uma tonelada de dióxido de carbono. O valor de cada crédito depende do mercado no qual ele é negociado: regulado ou voluntário.

Nos mercados regulados, os governos determinam metas ou limites de emissões para as empresas emissoras.

É o que o governo busca com a aprovação deste projeto, que ainda depende de análise da Câmara.