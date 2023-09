Helder Barbalho confirma participação no Fórum Econômico Mundial em Davos

O governador do Pará, Helder Barbalho, em continuidade à sua agenda na Semana do Clima de Nova York, anunciou nesta quinta-feira (21) sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, previsto para o início do próximo ano. A confirmação foi feita durante uma conversa com a embaixadora Marisol Argueta, do Fórum Econômico Mundial, e Jack Hurd, do Tropical Forest Alliance.

Durante o encontro, Helder Barbalho destacou a importância do debate sobre a preservação da floresta, a bioeconomia e o mercado de carbono, enfatizando a necessidade de criar valor para a floresta viva. Em uma apresentação realizada na quarta-feira para uma audiência composta por ativistas, acadêmicos e empresários, o governador ressaltou a necessidade de financiamento climático para a implementação de um novo modelo econômico baseado no estímulo à bioeconomia.

"Há muitos desafios e precisamos da mobilização de todos para implementar esta agenda tão urgente e necessária. O Brasil assumiu o compromisso de liderar esse processo e estamos trabalhando para isso", afirmou Helder Barbalho.

Estratégias para conectar as demandas da sociedade

Além do anúncio de sua participação em Davos, o governador também se reuniu nesta quinta-feira com Gonzalo Muñoz, Campeão de Ação Climática de Alto Nível da ONU para a COP 25, realizada em Madrid, Espanha, em 2019. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para conectar as demandas da sociedade e garantir uma representação efetiva na Conferência das Partes (COP 30), que ocorrerá em Belém.

Helder Barbalho compartilhou sua visão sobre como mobilizar a sociedade para a COP 30, considerando a possibilidade de criar grupos temáticos, como o da juventude, com o objetivo de envolvê-los na busca por soluções para a região amazônica, em colaboração com o governo. A reunião também abordou soluções sustentáveis nas áreas de transporte, combate ao desmatamento, regeneração ambiental, agricultura, alimentação e energia.

Na agenda desta quinta-feira (21), o governador participará do evento "Sistemas Alimentares: impulsionando o progresso da COP 28 à COP 30", onde abordará as políticas do Pará para a preservação da floresta e o respeito às comunidades locais.