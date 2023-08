Conferência Internacional vai debater as novas economias na Amazônia

Belém vai receber a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que visa debater uma economia de baixo carbono para enfrentar as mudanças climáticas, que inclua a expansão da mineração para uma Amazônia sustentável, com desmatamento zero, desenvolvimento e bem-estar social. A conferência acontecerá no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, nas próximas quarta, quinta e sexta-feiras, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. A realização é do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

Confira a programação completa aqui.

O evento vai reunir lideranças internacionais, representantes dos povos da floresta, sociedade civil, academia, setores públicos e privados para debater questões sobre o meio ambiente, a economia e o desenvolvimento sustentável. Os debates vão girar em torno das várias modalidades reconhecidas como novas economia, tais como a bioeconomia, economia circular, mercado de carbono, economia solidária, economia regenerativa, economia da sociobiodiversidade e outras.

Entre os palestrantes internacionais confirmados estão o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (1997-2007), Tony Blair; o 8º secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon; e o ex-presidente da Colômbia (2018-2022), Iván Duque. Também estarão presentes o presidente do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Rohitesh Dhawan; o embaixador da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para a Sustentabilidade, Oskar Metsavaht; e a ativista na Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, Neidinha Suruí, entre outros.

A solenidade de abertura será às 17h e contará com a presença de autoridades, como o governador do estado, Helder Barbalho; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Sílvio Almeida; o secretário nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia (MME), Vitor Saback; os presidentes do Ibram, Raul Jungmann; da Vale, Eduardo Bartolomeo; do ICMM; o CEO da Anglo American, Wilfred Brujin; e a secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), María Alexandra Lopez.