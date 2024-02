Rio de Janeiro: infestação do escorpião mais venenoso do Brasil assusta moradores de Búzios

A cidade de Armação de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, está sendo monitorada devido uma infestação de escorpião-amarelo, considerado o mais perigoso do Brasil. De acordo com o Instituto Vital Brazil (IVB), foram capturados cerca de 200 animais só no começo dete mês.

Os animais foram coletados e incorporados à criação do laboratório de Artrópodes do instituto, mantidos para pesquisa e extração de veneno.

Também neste mês, agentes do IVB deram treinamento teórico e prático à equipes da Prefeitura de Búzios, além de identificação das áreas infestadas, mapeamento que continua feito por parte do município.

Aumento na quantidade encontrada dos animais

Um levantamento do instituto mostra o alto número de acidentes com escorpiões e aranhas no estado do Rio de Janeiro.

- 2020: 1.234 acidentes

- 2021: 1.219 acidentes

- 2022: 1.293 acidentes

Juntos, os acidentes com aranha e escorpião são os mais comuns no estado, correspondendo a 58,2% dos registros com animais peçonhentos.

De acordo com o biólogo e coordenador do Laboratório de Artrópodes do Instituto Vital Brazil, Claudio Maurício Vieira, a presença desses animais tem aumentado consideravelmente nos últimos cinco anos em áreas onde antes eram menos frequentes, principalmente na Região dos Lagos.

“Uma das estratégias essenciais que desenhamos para lidar com essa situação é o apoio teórico e prático às prefeituras para a identificação, prevenção e controle da proliferação de escorpiões. Isso inclui, por exemplo, a capacitação dos técnicos municipais de vigilância e agentes de saúde”, disse ele ao portal G1.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com