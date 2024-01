​Infestação de besouros é registrada por moradores no interior do Amapá

Infestação de besouros é registrada por moradores no interior do Amapá. Os registros foram feitos no município cujo nome é o mesmo do Estado, na segunda-feira (8). Nas imagens, milhares de insetos podem ser vistos nas ruas e quintais das casas. Alguns moradores até tentam retirá-los com pás, mas o volume é grande demais.

O aumento de besouros costuma ser registrado na região nas chuvas de janeiro. A enorme quantidade vista neste ano, porém, surpreendeu a população local. O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá está investigando o caso.