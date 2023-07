Como matar barata corretamente? 'Chinelada' não é indicada para a saúde; veja os motivos

Cozinhas, despensas, latas de lixo, ralos e até mesmo esgotos. As baratas são de hábitos noturno e, frequentemente, consideradas visitantes indesejáveis. Algumas pessoas podem correr, gritar ou tentar matar o inseto. Mas a forma como lidamos com esses bichos, por exemplo, pode até ser pior, como é o caso da chinelada.

De acordo com o Departamento de Saúde de Tulsa, em Oklahoma (EUA), esmagar uma barata pode até matar, porém, não é o método mais eficaz nem higiênico. Isso porque, quando uma barata é esmagada, ela pode liberar ovos, proteínas e outros germes pelo ambiente, causando doenças intestinais com o contato, como as diarreias.

Para controlar e eliminar uma infestação, recomenda-se o uso de inseticidas ou outros métodos, como armadilhas ou iscas (como ácido bórico ou terra de diatomáceas). Pesquisadores reforçam ainda uma chinelada não garante que a barata seja eliminada definitivamente. Isso ocorre porque esses insetos conseguem suportar até 900 vezes o próprio peso devido ao exoesqueleto. Por vezes, elas podem se fingir de mortas e escapar posteriormente.

Como manter o ambiente livre de baratas:

Para manter o ambiente livre de baratas é preciso ter um lar organizado e limpo, tirar o lixo diariamente, higienizar as superfíceis e não manter pias e cozinhas com resto de comida. Uso de sprays inseticidas, pós e iscas são boas opções:

Os sprays inseticidas podem ser aplicados diretamente nas baratas ou em superfícies onde elas costumam se locomover.

Os pós podem ser utilizados em áreas de difícil acesso, como buracos nas paredes e tomadas elétricas.

As iscas podem ser colocadas em locais onde as baratas provavelmente se alimentam, como atrás de eletrodomésticos e dentro de armários.