Empresa quer pagar R$ 10 mil para quem conviver com 100 baratas dentro de casa durante 30 dias

A empresa Pest Informe, conhecida por atuar no controle de pragas, está oferecendo US$ 2 mil, o equivalente a R$ 10,2 mil, para quem aceitar conviver com 100 baratas dentro da própria casa durante 30 dias.

Segundo a companhia, que tem sede na Carolina do Norte, Estados Unidos, o objetivo é testar novos métodos de se livrar das infestações. No total, 5 a 7 proprietários que residam nos Estados Unidos serão contemplados participando do estudo. Caso os novos procedimentos não sejam bem executados, práticas tradicionais serão realizadass para eliminar as baratas do ambiente. "Todos os tratamentos de barata testados serão seguros para as famílias e animais de estimação", disse a empresa no comunicado, impondo ainda que nenhum outro tratamento adicional deverá ser usado durante o experimento.

Os interessados em participar devem ter ao menos 21 anos, ser proprietário comprovado do imóvel ou apresentar uma declaração autorizada pelo dono, e morar nos Estados Unidos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)