Após matar e voltar para pisotear corpo de idosa, elefante chama manada para destruir seu vilarejo

No início do mês, uma notícia inesperada de um elefante que teria matado uma idosa de 70 anos e voltado até seu funeral para pisotear o cadáver ganhou atenção dos portais de notícia ao redor do mundo. Agora, novos detalhes do caso inesperado apontam que o animal supostamente emitiu um chamado para outros membros da manada atacar o vilarejo da vítima.

Tudo aconteceu no dia 10 de junho, no estado de Odisha, no leste da Índia. A idosa, identificada como Maya Murmu, morava no vilarejo de Raipal quando foi atacada e pisoteada por um elefante. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida.

Durante o funeral, o elefante que teria atacado a mulher retornou até o local para pisotear seu corpo novamente. Testemunhas afirmam que o animal pegou o corpo da idosa da pira funerária, jogou no chão e pisoteou tão brutalmente que o intestino saiu para fora. Segundo a imprensa local, ele teria esperado ao lado da idosa por uma hora até começar a emitir um som para chamar outros membros da manada para atacar o vilarejo.

Elefante destruiu o vilarejo da vítima

Após emitir o suposto som, o elefante teria seguido para o povoado para destruir a casa da idosa e atacar seu vilarejo. A residência de barro foi demolida e pisoteada pelo animal. Outros elefantes da manada teriam atacado as casas restantes e comido o alimento disponível. Confira um vídeo do ocorrido:

Conflito entre elefantes e humanos

A polícia local acredita que o elefante tenha se perdido do Dalma Wildlife Sanctuary, que fica a 200 quilômetros do ocorrido. De acordo com a imprensa, o avanço da atividade industrial em Odisha aumentou a invasão humana em habitats de animais, por isso, o risco de encontro entre elefantes e humanos se tornou mais frequente. Além disso, nessa mesma região, já foram registradas 42 mortes não naturais de elefantes.

