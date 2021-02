Modelo gera críticas após posar nua em cima de elefante em extinção

A modelo russa Alesya Kafelnikova, de 22 anos, filha do ex-número um do mundo do tênis Yevgeny Kafelnikov, posou nua sobre uma espécie de elefante chamada de elefante-de-Sumatra, ameaçada de extinção, e gerou críticas de institutos de preservação e internautas. Os cliques foram publicados nas redes sociais.

Em entrevista a um site britânico, a instituição Save the Asian Elephants chamou o ensaio de "banalização trágica". "Mais uma trágica banalização do majestoso elefante asiático quando a espécie está lutando por sua existência contra o abuso brutal no turismo e no entretenimento humano", comentou um porta-voz do grupo.

Em resposta às críticas, a modelo postou mais duas fotos com o elefante. Em uma delas, ela limpa as patas do animal. "Se alguém não sabe, eu faço trabalhos de caridade há muitos anos e uma das minhas últimas doações foi em apoio financeiro a animais e à população local da aldeia, onde tirei essas fotos", escreveu Alesya. "É uma pena que as pessoas vejam isso como vulgaridade, e não como uma beleza e amor pela natureza. Eu amo animais, eu amo elefantes! E eu amo muito Bali! Espero que cada um de vocês desperte um amor estético pelo meu post e pela beleza", acrescentou.