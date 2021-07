VÍDEO: Elefante quebra parede e invade cozinha para roubar comidas

Um caso inusitado aconteceu na Tailândia, na última semana, após a dona de uma casa registrar um elefante quebrando a parede do local e invadindo a cozinha para procurar comida. Essa é a segunda vez no mês que o animal tenta entrar na casa. As informações são do Metrópoles.

Segundo a proprietária, ela encontrou um grande buraco na parede e, em seguida, viu a tromba dele procurando por alimentos em cima do balcão. Veja o vídeo: