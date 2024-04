Cantor Belo participa de 'Domingão com Huck' e diz que 'onde existe amor, ainda existe esperança'

O cantor Belo participou do programa "Domingão com Huck", neste domingo (28) e comentou a semana após o anúncio da separação de Gracyanne Barbosa. "Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos ruins da minha vida", declarou o cantor. "Tô passando por um momento que não é tão bom, já venho num processo assim desde o ano passado". E completou que "onde existe amor, ainda existe esperança".

O apresentador Luciano Huck, durante a participação do cantor, disse que estava pensando em arranjar uma namorada para Belo no programa. "Um crush para o Belo, o que vocês acham?", perguntou Huck.

Belo recebeu homenagens de amigos pelo aniversário de 50 anos, comemorado no último dia 22. "São 50 anos de vida e mais da metade da vida sendo dedicada a nos alegrar, a nos emocionar. Quem nunca chorou com uma música do Belo? Quem nunca namorou com uma música do Belo? (...) Você é unanimidade", afirmou a atriz Erika Januza.

O cantor Rodriguinho também saudou Belo. "Você merece todo esse sucesso e carinho que o Brasil inteiro lhe dá".

Arte

Agradecido pelas mensagens afetuosas, Belo destacou: "A arte sempre me salvou".

Na quinta-feira (18) , a assessoria de Gracyanne confirmou que o relacionamento de 15 anos com Belo tinha chegado ao fim. "Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual", diz o comunicado.