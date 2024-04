Tinder lança ferramenta para reforçar segurança dos usuários e evitar "golpe do amor"

Os usuários do Tinder vão poder desfrutar da ferramenta "Compartilhar Meu Date" como forma de aumentar a segurança dos usuários na hora de sair com um pretendente. A função "Compartilhar Meu Date", que já está disponível para algumas pessoas, incluindo brasileiros, permite dividir com amigos e familiares com quem e onde será o encontro.

O aplicativo de relacionamentos gera um aviso contendo informações como localização, data, horário e até mesmo uma foto da pessoa com quem o encontro está marcado, permitindo o envio desses detalhes por meio de um link seguro.

A empresa argumenta que o recurso foi desenvolvido para aprimorar a experiência dos usuários da plataforma, citando uma pesquisa realizada pelo próprio Tinder, que revelou que "mais da metade dos solteiros (51%) com menos de 30 anos compartilham os detalhes de seus encontros com amigos".

A implementação da função está ocorrendo gradualmente, mas nos próximos meses está previsto que ela fique disponível para todos os usuários do Brasil e de outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Espanha.

Por meio do recurso "Compartilhar Meu Date", os usuários têm a capacidade de agendar quantos encontros desejarem, com até 30 dias de antecedência. Caso ocorram mudanças nos planos de última hora, é possível atualizar as informações no aplicativo, e o link compartilhado com amigos será automaticamente atualizado.