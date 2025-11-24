Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Uma ex-professora substituta da rede escolar em Dixon, no estado do Missouri (Estados Unidos), foi sentenciada a 10 anos de prisão após admitir ter mantido relações sexuais com alunos em troca de dinheiro, drogas e bebidas alcoólicas. A condenação foi resultado de um acordo judicial após a docente se declarar culpada por três crimes graves envolvendo menores de idade.

A mulher, identificada como Carissa J. Smith, de 30 anos, trabalhava como substituta e paraprofissional no distrito escolar de Dixon, foi presa após 19 acusações. Uma das confissões incluiu dois crimes de contato sexual com uma aluna e estupro de vulnerável.

VEJA MAIS



Smith pediu demissão em agosto do ano passado, mas oferecia dinheiro e drogas aos estudantes em troca de sexo ou permissão para prática de sexo oral, segundo comunicado da polícia da região. A mulher se encontrava com as vítimas em locais isolados ou enquanto o marido viajava a trabalho, segundo diversas vítimas. Os adolescentes disseram que os encontros ocorriam em "estradas de terra ou à beira da estrada". Uma das vítimas, inclusive, ainda estudava no ensino fundamental.

Um aluno afirmou que o marido da professora o ameaçou com um taco de beisebol. O episódio ocorreu depois que Smith mentiu que alguns estudantes a estariam chantageando com um vídeo dela fumando maconha.

A professora confessou os crimes e a sentença inclui seis anos no Departamento Correcional do Missouri pela acusação de colocar em risco o bem-estar de crianças mais quatro anos pelas acusações de contato sexual.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com.