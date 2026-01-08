Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

A mulher que foi morta na quarta-feira (07) durante ação de agentes de imigração nos Estados Unidos teve a identidade revelada logo após a identificação do corpo por familiares. Saiba mais sobre quem era a vítima abaixo.

Ela foi identificada como Renee Nicole Good, de 37 anos. A confirmação da identidade foi feita pela mãe, Donna Ganger, em entrevista ao jornal The Minnesota Star Tribune. O nome da vítima também foi confirmado por integrantes do Conselho Municipal de Minneapolis, por meio de comunicado oficial.

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada. De acordo com a mãe, Donna Ganger, a filha era conhecida pela gentileza e pelo cuidado com as pessoas ao longo da vida. A vítima deixa um filho de seis anos. O pai da criança, com quem Renee havia sido casada anteriormente, morreu aos 36 anos, em 2023.

“Ela era extremamente compassiva. Cuidou das pessoas a vida toda. Era amorosa, compreensiva e carinhosa. Um ser humano incrível”, declarou a mãe para um jornal local.

“É uma grande estupidez que ela tenha sido morta”, afirmou a mãe. Segundo ela, a filha pode ter acelerado o carro porque “provavelmente estava apavorada”, destacando ainda que Renee não tinha qualquer ligação com os manifestantes que confrontavam agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).

O que aconteceu?

Manifestantes violentos teriam atropelado agentes, segundo informou o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Em comunicado reproduzido pela CNN Internacional, o órgão afirmou que “um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), temendo por sua vida, pela vida de seus colegas e pela segurança pública, efetuou disparos em legítima defesa”.

Os agentes teriam sido atacados após ficarem presos na neve. Segundo a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, eles tentavam desatolar o veículo quando uma mulher, com o apoio de pessoas que estavam no local, teria investido contra os agentes e tentado atropelá-los com o carro.

Nas redes sociais, o prefeito de Minneapolis exigiu que os agentes de imigração deixem a cidade imediatamente. Já o governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, também cobrou a retirada dos agentes federais após o ocorrido.

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "agente matou a mulher em legítima defesa".

