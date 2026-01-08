Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

Gabrielle Borges
fonte

A vítima deixa um filho de seis anos (Reprodução/Redes Sociais)

A mulher que foi morta na quarta-feira (07) durante ação de agentes de imigração nos Estados Unidos teve a identidade revelada logo após a identificação do corpo por familiares. Saiba mais sobre quem era a vítima abaixo.

Ela foi identificada como Renee Nicole Good, de 37 anos. A confirmação da identidade foi feita pela mãe, Donna Ganger, em entrevista ao jornal The Minnesota Star Tribune. O nome da vítima também foi confirmado por integrantes do Conselho Municipal de Minneapolis, por meio de comunicado oficial.

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada. De acordo com a mãe, Donna Ganger, a filha era conhecida pela gentileza e pelo cuidado com as pessoas ao longo da vida. A vítima deixa um filho de seis anos. O pai da criança, com quem Renee havia sido casada anteriormente, morreu aos 36 anos, em 2023.

VEJA MAIS

image Estados Unidos têm protestos após mulher ser morta por agente de imigração em Minnesota


image Agentes de imigração do governo Trump matam mulher a tiros em Minneapolis
O Departamento de Segurança Interna (DHS) trata o episódio como um caso de legítima defesa


image Trump diz que agente matou mulher em em legítima defesa; governador e prefeito negam
O presidente americano culpou os opositores pelo ocorrido


 

“Ela era extremamente compassiva. Cuidou das pessoas a vida toda. Era amorosa, compreensiva e carinhosa. Um ser humano incrível”, declarou a mãe para um jornal local.

“É uma grande estupidez que ela tenha sido morta”, afirmou a mãe. Segundo ela, a filha pode ter acelerado o carro porque “provavelmente estava apavorada”, destacando ainda que Renee não tinha qualquer ligação com os manifestantes que confrontavam agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).

O que aconteceu?

Manifestantes violentos teriam atropelado agentes, segundo informou o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Em comunicado reproduzido pela CNN Internacional, o órgão afirmou que “um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), temendo por sua vida, pela vida de seus colegas e pela segurança pública, efetuou disparos em legítima defesa”.

Os agentes teriam sido atacados após ficarem presos na neve. Segundo a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, eles tentavam desatolar o veículo quando uma mulher, com o apoio de pessoas que estavam no local, teria investido contra os agentes e tentado atropelá-los com o carro.

Nas redes sociais, o prefeito de Minneapolis exigiu que os agentes de imigração deixem a cidade imediatamente. Já o governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, também cobrou a retirada dos agentes federais após o ocorrido.

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "agente matou a mulher em legítima defesa".

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

mulher morta por agentes de imigração

imigração eua

Estados Unidos

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula e Carney repudiam ataque dos EUA e querem acelerar acordo Mercosul-Canadá

08.01.26 21h07

Câmara dos EUA aprova projeto de lei para estender subsídios de saúde por mais 3 anos

08.01.26 19h57

Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários

08.01.26 19h12

IMPASSE

Trump critica resolução limitando poderes de guerra e diz: 'votação mais importante ainda virá'

O texto prevê também que qualquer novo ataque contra a Venezuela dependa de autorização prévia do Congresso.

08.01.26 16h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda