Lula sugere data para encontro com Trump nos EUA e evita sair em defesa do Irã

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu nesta segunda-feira, dia 23, que seria ideal que seu encontro com Donald Trump, nos Estados Unidos, ocorresse por volta do dia 16 de março.

A indicação ocorreu pouco antes de o petista decolar da Coreia do Sul com destino aos Emirados Árabes Unidos, onde terá reuniões nesta terça-feira, dia 24, antes de regressar ao Brasil.

Ele negou que pretenda discutir um potencial ataque americano ao Irã, apesar do deslocamento de forças militares dos EUA para a região, durante a passagem por Abu Dabi, onde se reúne com o presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

"Eu tenho uma pauta com o presidente Trump, que é uma pauta eminentemente de interesse do Brasil. Tem outra que é de interesse do multilateralismo. Tem outra que é de interesse da democracia. E isso eu vou conversar com ele. Agora, ele também tem a pauta dele para mim. Eu só posso aguardar a reunião. Ainda não está marcada a reunião. Eu acho que precisa ser lá pro dia 16 de março ou próximo a essa data", disse Lula a jornalistas, esquivando-se de antecipar se pretendia dissuadir Trump de um ataque ao Irã.

"Não sei, não sei", respondeu ao ser indagado se trataria de uma ação militar contra Teerã com Trump ou com os emiráticos. "Não estou preocupado sobre o que os EUA vão fazer com o Irã, estou preocupado sobre o que o Brasil vai fazer com os Emirados Árabes."

"Eu vou para o Abu Dabi para discutir sobre os interesses dos Emirados e do Brasil. Eu não vou discutir a guerra. Eu não sou representante da ONU, não sou do Conselho de Segurança como membro permanente da ONU. Eu vou discutir a relação comercial e política entre o Brasil e os Emirados Árabes", afirmou Lula. "Nós não estamos precisando de guerra, estamos precisando de paz, estamos precisando de investimento, desenvolvimento, que é isso que vai fazer melhorar a vida do povo."

É a primeira vez que o petista fala numa data concreta para ir a Washington, depois de ter dito que pretendia visitar o presidente americano na primeira semana de março. A visita foi combinada entre eles durante telefonema em janeiro, mas vinha sendo discutida desde novembro do ano passado.

O Palácio do Planalto chegou a falar ainda que o encontro poderia ocorrer no fim de fevereiro, ao relatar o telefonema pela primeira vez. Mas a reunião na Casa Branca segue sem data oficial para ocorrer, com negociações nos bastidores.

Durante visita à Índia e à Coreia do Sul, Lula reiterou que deseja tratar de qualquer tema com Trump e que pretende discutir parcerias para exploração de minerais críticos, como as terras raras, e também uma iniciativa de combate ao crime organizado.

Lula destacou a afinidade com o presidente da Coreia, Lee Jae-myung, que segundo ele "tem uma história muito parecida com a minha". Ele disse ter convidado o sul-coreano a realizar uma visita a Brasília em julho ou agosto.

Mundo
.
