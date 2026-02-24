Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

China proíbe exportação para empresas japonesas que produzem bens com fins militares

Uma lista separada inclui outras 20 empresas japonesas às quais os exportadores chineses são obrigados a enviar pedidos individuais de licença de exportação

Estadão Conteúdo

O governo da China incluiu 20 empresas japonesas em uma lista de controle de exportação e outras 20 em uma lista de observação.

Exportadores chineses ficam proibidos de vender bens de uso dual (usados tanto em aplicações civis quanto militares) para empresas envolvidas na fabricação de itens militares, como a Mitsubishi Heavy Industries, a Kawasaki Heavy Industries e a Fujitsu, entre outras.

Organizações ou indivíduos estrangeiros também estão proibidos de fornecer itens de uso dual originários da China para as 20 empresas listadas. "Todas as atividades relacionadas em andamento devem cessar imediatamente", determinou o Ministério do Comércio da China, nesta terça-feira, 24.

Uma lista separada inclui outras 20 empresas japonesas às quais os exportadores chineses são obrigados a enviar pedidos individuais de licença de exportação, com relatórios de avaliação de risco e compromissos por escrito de que os itens de uso dual não serão usados para fins militares.

Na segunda lista, estão companhias e entidades como a Subaru Corporation, a Mitsubishi Materials Corporation e o Instituto de Ciências de Tóquio.

A medida não afetará "as trocas econômicas e comerciais normais entre a China e o Japão", informou o Ministério do Comércio chinês. "Entidades japonesas honestas e cumpridoras da lei não têm absolutamente nada a temer."

A relação entre a China e o Japão se deteriorou depois que a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, disse, em novembro, logo após tomar posse, que o Japão poderia intervir em caso de ataque chinês contra Taiwan. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Mundo
