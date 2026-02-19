Capa Jornal Amazônia
Ex-príncipe Andrew é preso após investigação do caso Epstein

Irmão do rei Charles III é investigado por suspeita de má conduta ligada ao caso Jeffrey Epstein

Hannah Franco
fonte

Andrew Mountbatten-Windsor é preso no Reino Unido. (Reprodução / Instagram)

O ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, de 66 anos, foi preso nesta quinta-feira (19) pela polícia do Reino Unido, segundo informou a emissora britânica BBC. Ele é investigado sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público, em apuração relacionada ao caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein.

De acordo com a BBC, seis carros descaracterizados e cerca de oito policiais à paisana chegaram à Wood Farm, na propriedade de Sandringham, no leste da Inglaterra, durante a manhã. Andrew havia se mudado recentemente para a residência, uma casa de campo localizada na área.

A Polícia do Vale do Tâmisa confirmou que prendeu um homem na casa dos 60 anos por suspeita de má conduta no exercício de função pública. A corporação informou ainda que realiza buscas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk, mas não mencionou o nome do detido, alegando necessidade de proteger sua identidade.

Investigação envolve documentos confidenciais

No início deste mês, a Polícia do Vale do Tâmisa havia anunciado que investigava alegações de que Andrew Mountbatten-Windsor teria repassado documentos confidenciais do governo britânico a Jeffrey Epstein. As suspeitas surgiram após a divulgação de arquivos pelo governo dos Estados Unidos.

Segundo a BBC, caso seja considerado culpado pelo crime de má conduta no exercício de cargo público, Andrew poderá ser condenado à prisão perpétua.

A prisão ocorre cerca de uma semana após a polícia britânica ter confirmado a abertura formal da investigação. As suspeitas envolvem o período em que Andrew atuava como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.

image Príncipe Andrew e Jeffrey Epstein, em documento divulgado pelo governo dos EUA (JAE DONNELLY / Arquivo Departamento de Justiça dos Estados Unidos)

Perda de títulos e pressão sobre a família real

Em outubro, Andrew Mountbatten-Windsor foi destituído de todos os títulos reais por seu irmão mais velho, o rei Charles III, após novas revelações sobre sua relação com Epstein. Ele também deixou sua residência oficial em Windsor.

A família real britânica enfrenta pressão diante das revelações constantes nos documentos do caso Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O príncipe William e a princesa Kate Middleton declararam na segunda-feira (9) que estão “profundamente preocupados” com as informações tornadas públicas.

Andrew nega qualquer irregularidade relacionada a Jeffrey Epstein.

Acusações anteriores

O ex-príncipe também foi acusado de agressões sexuais por Virginia Giuffre, uma das principais denunciantes do caso Epstein, que afirmou ter sido abusada quando ainda era menor de idade.

Andrew Mountbatten-Windsor sempre negou as acusações feitas por Virginia Giuffre, que, segundo sua família, morreu por suicídio na Austrália em 25 de abril de 2025, aos 41 anos.

