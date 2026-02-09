Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Caso Epstein: William e Kate Middleton dizem estar 'profundamente preocupados' com revelações

Os membros mais populares da família real britânica disseram estar consternados com o conteúdo de mais de 3 milhões de páginas de documentos

Estadão Conteúdo
fonte

Prínciple William e a esposa Kate Middleton (JON SUPER/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O príncipe William e Kate Middleton expressaram preocupação com as revelações e também com as vítimas de Jeffrey Epstein em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 9, a mais recente ação da monarquia britânica para se distanciar das revelações sobre o relacionamento do ex-príncipe Andrew com o criminoso sexual condenado.

Os membros mais populares da família real britânica disseram estar consternados com o conteúdo de mais de 3 milhões de páginas de documentos divulgados no início deste mês pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

"Posso confirmar que o príncipe e a princesa de Gales estão profundamente preocupados com as revelações contínuas", disse o palácio em um comunicado. "Seus pensamentos permanecem voltados para as vítimas."

A declaração divulgada antes da viagem de três dias de William à Arábia Saudita, que começa nesta segunda-feira, faz parte da resposta da monarquia à crescente crise em torno do ex-príncipe, que foi destituído de seus títulos reais em outubro, após revelações anteriores sobre seu relacionamento com Epstein. O irmão de 65 anos do rei Charles III agora é conhecido simplesmente como Andrew Mountbatten-Windsor.

Na semana passada, o rei obrigou Mountbatten-Windsor a deixar sua residência de longa data no Royal Lodge, perto do Castelo de Windsor, acelerando uma mudança que havia sido anunciada em outubro, mas que não se esperava que fosse concluída antes do final deste ano.

Mountbatten-Windsor está agora morando na propriedade de Sandringham, pertencente ao rei, no leste da Inglaterra. Ele ficará temporariamente em Wood Farm Cottage enquanto sua residência permanente na propriedade passa por reformas.

Mountbatten-Windsor negou repetidamente qualquer irregularidade em seu relacionamento com Epstein. Fonte: Associated Press.

