Rússia diz que tentativa de assassinato de general foi ordenada pela Ucrânia

Estadão Conteúdo

O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia afirmou, nesta segunda-feira, 9, que a tentativa de assassinato do tenente-general Vladimir Alekseyev foi ordenada pela Ucrânia com a participação da Polônia.

As autoridades russas disseram neste domingo, 8, que o homem suspeito de atirar no vice-chefe da agência de inteligência militar da Rússia em Moscou foi detido em Dubai e entregue à Rússia, e alegaram que ele estava trabalhando para a Ucrânia.

O tenente-general Vladimir Alekseyev foi hospitalizado após ser baleado diversas vezes na sexta-feira (6) por um agressor em um prédio de apartamentos no noroeste de Moscou, informou a porta-voz do Comitê de Investigação, Svetlana Petrenko. O ataque ocorreu após uma série de assassinatos de oficiais militares de alta patente que a Rússia atribui à Ucrânia.

O FSB informou que um cidadão russo, Lyubomir Korba, foi detido em Dubai sob suspeita de ter realizado o ataque a tiros. Em um comunicado em seu site, o FSB afirmou ter identificado também dois "cúmplices", um dos quais foi detido em Moscou e o outro "foi para a Ucrânia".

O Comitê de Investigação da Rússia afirmou no domingo, via Telegram, que Korba chegou a Moscou em dezembro "sob instruções dos serviços de inteligência ucranianos para cometer um ataque terrorista".

Questionado sobre o tiroteio, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse na sexta-feira que caberia às autoridades policiais conduzir a investigação, mas descreveu o incidente como um aparente "ato terrorista" da Ucrânia com o intuito de sabotar as negociações de paz.

Não houve resposta imediata de Kiev a um pedido de comentário sobre as alegações russas.

O tiroteio ocorreu um dia depois de negociadores russos, ucranianos e americanos concluírem dois dias de conversas em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de pôr fim ao conflito na Ucrânia, que já dura quase quatro anos . A delegação russa era liderada pelo chefe de Alekseyev, o almirante Igor Kostyukov, chefe da inteligência militar.

Alekseyev, de 64 anos, atua como primeiro vice-chefe da agência de inteligência militar da Rússia, conhecida como GRU, desde 2011.

Ele foi condecorado com a medalha de Herói da Rússia por seu papel na campanha militar de Moscou na Síria. Em junho de 2023, ele apareceu na TV estatal conversando com o chefe mercenário Yevgeny Prigozhin , quando seu Grupo Wagner tomou o quartel-general militar na cidade de Rostov-on-Don, no sul do país, durante um motim de curta duração.

Desde que Moscou enviou tropas para a Ucrânia em 2022, as autoridades russas culpam Kiev por diversos assassinatos de oficiais militares e figuras públicas na Rússia. A Ucrânia reivindicou a responsabilidade por alguns deles. (Com informações da Associated Press)

Palavras-chave

RÚSSIA

INTELIGÊNCIA

VICE-CHEFE

ATAQUE

TIROS

Ucrânia

participação
Mundo
.
