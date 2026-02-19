Quais as acusações contra o ex-príncipe Andrew no caso Epstein? Confira as principais

Andrew Mountbatten-Windsor, ex-príncipe do Reino Unido e irmão do Rei Charles III, foi preso nesta quinta-feira (19) pela polícia britânica, no âmbito de investigações sobre sua relação com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. As autoridades confirmaram que a detenção se deu por “má conduta em cargo público”.

O vínculo polêmico de Andrew com Epstein remonta a 2010. Na época, mesmo após o bilionário americano ter sido condenado por crimes sexuais, o ex-príncipe foi visto acompanhando-o em Nova York, em plena luz do dia.

Quais as acusações contra o ex-príncipe Andrew no caso Epstein?

O escândalo ganhou proporções maiores em agosto de 2019, quando Epstein foi encontrado morto em sua cela nos Estados Unidos. Na ocasião, Virginia Giuffre, uma das supostas vítimas do bilionário, afirmou ter sido obrigada a manter relações sexuais com Andrew quando ainda era menor de idade.

Em entrevista exclusiva à BBC em novembro daquele ano, Andrew negou qualquer envolvimento sexual com Giuffre e defendeu sua amizade com Epstein, afirmando que conhecê-lo trouxe “alguns resultados muito benéficos”.

No mês seguinte, em outra entrevista concedida à BBC, Virginia detalhou como foi apresentada ao ex-príncipe e relatou encontros sexuais com ele na residência de Ghislaine Maxwell, então parceira de Epstein. Virginia faleceu no ano passado. Diante da repercussão, Andrew renunciou às funções reais e se afastou da vida pública em 2019.

Tentativa de arquivar denúncia e novas imagens

Em 2022, Andrew perdeu seus títulos militares após mais um capítulo controverso relacionado às denúncias de abuso sexual contra ele. Naquele ano, após uma tentativa frustrada de arquivar a denúncia na Justiça dos Estados Unidos, Andrew chegou a um acordo financeiro com Virginia Giuffre, uma das vítimas de Jeffrey Epstein.

O caso ganhou nova repercussão em 2025, quando a divulgação de documentos relacionados à investigação de Epstein trouxe à tona mais evidências comprometedores. Andrew foi novamente colocado sob os holofotes, com imagens dele em várias ocasiões ao lado de Epstein e, em algumas delas, também com Virginia Giuffre.

Sob ordem de seu irmão, o rei Charles III, ele foi destituído de todos os seus títulos reais e "expulso" de sua residência oficial em Windson.

Novos documentos divulgados

Em janeiro de 2026, novas imagens e e-mails trazem mais complicações para o ex-príncipe. Em 30 de janeiro, ele foi fotografado agachado e tocando na cintura de uma mulher não identificada, deitada no chão.

Andrew em imagens relevadas pelo Governo dos Estados Unidos. (DIVULGAÇÃO/DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DOS EUA)

Além disso, mais de 3 milhões de documentos vazados indicaram que, durante seu tempo como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional (2001-2011), Andrew pode ter compartilhado relatórios comerciais confidenciais com Epstein.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)