'Lei deve seguir seu curso' diz Rei Charles III sobre prisão do ex-príncipe Andrew

O Rei Charles III se pronunciou publicamente após a prisão de seu irmão, o ex-príncipe e Duque de York, Andrew Mountbatten-Windsor, por suspeita de má conduta em cargo público. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 19, o monarca afirmou que recebeu a notícia "com a mais profunda preocupação" e reforçou que "a lei deve seguir seu curso".

Charles destacou que o processo será conduzido "de maneira completa, justa e adequada pelas autoridades competentes" e reafirmou o apoio irrestrito da família real às investigações. O rei ainda afirmou que, enquanto o caso estiver em andamento, não comentará mais sobre o assunto, mas que continuará, junto com a família, no "dever e serviço a todos".

O pronunciamento surge em um momento de grande repercussão pública e midiática sobre Andrew, cuja prisão marca um novo capítulo nas controvérsias que cercam sua vida nos últimos anos, incluindo processos civis relacionados à sua ligação com Jeffrey Epstein.