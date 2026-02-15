‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs
Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51
O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama afirmou que extraterrestres existem e que o país não os mantêm na Base da Força Aérea conhecida como "Área 51". Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe de Estado ressaltou que acredita na existência de vida fora da Terra, mesmo sem ter visto alienígenas.
VEJA MAIS
“Eles são reais, mas eu não os vi. E eles não estão sendo mantidos na Área 51”, falou. Obama afirmou que não há instalações subterrâneas que escondam os extraterrestres nos EUA. Para ele, isso só pode acontecer caso exista “uma enorme conspiração” que esconda o fato, até mesmo, do presidente.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA