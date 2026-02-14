Porta-voz da Rússia nega alegações de envenenamento de Navalny, opositor ao governo

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, negou as alegações de autoridades europeias de que o líder da oposição ao governo russo, Alexei Navalny, morto há dois anos, foi envenenado. A informação foi divulgada pela TASS, agência de notícias estatal russa.

Neste sábado, 14, representantes dos ministérios das Relações Exteriores do Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Holanda fizeram manifestação conjunta afirmando que a análise de amostras do sangue de Navalny "confirmou conclusivamente a presença de epibatidina", toxina encontrada em rãs venenosas na América do Sul.