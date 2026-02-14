Trump segue interessado na Groenlândia, diz premiê da Dinamarca

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse neste sábado, 14, durante participação na Conferência de Segurança de Munique, que o presidente norte-americano, Donald Trump, segue interessado em assumir o controle da Groenlândia, que pertence ao país.

"O desejo do presidente dos Estados Unidos é exatamente o mesmo", afirmou, reiterando que a população da Dinamarca e os europeus como um todo são contra a investida americana sobre a ilha.

No mês passado, Trump ameaçou tomar a Groenlândia, inicialmente, usando força miliar, o que gerou temores de um conflito entre aliados da Otan. No entanto, teria fechado um acordo para estabelecer como será a participação americana sobre o território à margem do Fórum Econômico Mundial, realizado no final de janeiro, em Davos, na Suíça.

Desde então, conversas trilaterais entre Dinamarca, Groenlândia e os Estados Unidos estão em andamento sobre o tema.

Frederiksen, no entanto, admitiu hoje que os aliados precisam fazer mais coletivamente para reforçar a segurança da região.

Nesse mesmo sentido, nesta sexta, 13, a premiê afirmou ter tido uma "conversa construtiva" com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na Conferência de Munique. "O trabalho continuará conforme acordado no grupo de trabalho de alto nível", afirmou por meio de post em rede social.