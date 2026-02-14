Capa Jornal Amazônia
Manifestantes pressionam líderes reunidos em Munique por mudanças no Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, quer que Teerã reduza ainda mais seu programa nuclear

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira do Irã. (Foto: Canva)

Apoiadores do príncipe herdeiro exilado do Irã, Reza Pahlavi, fizeram manifestação neste sábado,14, para tentar pressionar líderes mundiais reunidos pela Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, por mudanças no governo do país persa.

Pahlavi convocou manifestações em Munique, Los Angeles e Toronto, em o que descreveu como um "dia global de ação". Ele instou seus apoiadores a irem às ruas para exigir "medidas urgentes e práticas em apoio ao povo iraniano", em meio a uma série de ameaças militares feitas pelo governo norte-americano contra o país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, quer que Teerã reduza ainda mais seu programa nuclear e sugeriu ontem que a mudança de regime no país "seria a melhor coisa que poderia acontecer".

Pahlavi, filho do xá deposto que abandonou o trono e fugiu do país em 1979, está exilado há quase 50 anos, mas tenta se reposicionar como peça-chave no futuro do Irã. Em entrevista coletiva em Munique neste sábado, ele alertou para a probabilidade de mais mortes no Irã se "as democracias ficarem paradas e assistirem".

