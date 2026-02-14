Itália promete cooperar com setores críticos da África

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, prometeu ampliar a cooperação a países africanos, durante participação no Fórum Itália-África, com o objetivo de revisar projetos iniciados em setores críticos, como energia e infraestrutura.

Meloni reiterou que uma parceria bem-sucedida dependeria da "capacidade da Itália de aprender com a sabedoria africana" e garantir que lições sejam aprendidas.

"Queremos construir coisas juntos", disse ela, dirigindo-se aos chefes de Estado africanos presentes no evento.

Já o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, afirmou que a Itália proporcionou à África uma porta de entrada para a Europa por meio dessas parcerias.

"Este é um momento para passar do diálogo à ação", disse Ahmed. "Ao combinar a população energética e criativa da África com a experiência, tecnologia e capital da Europa, podemos construir soluções que tragam prosperidade para nossos continentes e além", afirmou.