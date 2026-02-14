Capa Jornal Amazônia
Exército dos EUA atacou alvos do Estado Islâmico na Síria, entre 3 e 12 de fevereiro

Estadão Conteúdo

O exército dos Estados Unidos afirmou neste sábado, 14, que realizou dez ataques aéreos contra 30 alvos do Estado Islâmico na Síria. A ação, segundo eles, é uma retaliação à emboscada de dezembro que matou dois soldados americanos e um intérprete civil americano.

Segundo o comunicado emitido pelo Comando Central dos EUA, os ataques teriam ocorrido entre o dia 3 de fevereiro e esta quinta-feira, 12, atingindo instalações de armazenamento de armas e outras infraestruturas.

Pelo menos 50 membros do Estado Islâmico foram mortos ou capturados, enquanto mais de 100 foram atingidos desde que os Estados Unidos começaram seus ataques após a emboscada de 13 de dezembro, de acordo com o Comando Central. Esse ataque matou o sargento Edgar Brian Torres-Tovar, o sargento William Nathaniel Howard e Ayad Mansoor Sakat, o intérprete civil.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Síria disse na quinta-feira que as forças do governo tomaram o controle de uma base no leste do país que foi administrada por anos por tropas norte-americanas como parte da luta contra o Estado Islâmico.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

