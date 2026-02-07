R70: 'A coisa mais racista que já saiu desta Casa Branca', diz Tim Scott

Condicional

A Justiça do Rio deu prazo de 5 dias para que o ex-goleiro Bruno se apresente e oficialize sua liberdade condicional.



Investigação

Pedro Henrique Espindola, ex-participante do BBB 26, foi indiciado ontem pela Polícia Civil por importunação sexual.

BACURI

MÁQUINA

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) lançou, na semana passada, em Bragança, um equipamento agrícola que está sendo chamado de “quebradeira de bacuri”. A engenhoca, feita para facilitar a vida de pequenos produtores da agricultura familiar, permite quebrar e tirar a poupa do bacuri. O equipamento é resultado de pesquisa da Embrapa com financiamento da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A máquina garante mais agilidade, rendimento, higiene e segurança na extração da polpa.



AUMENTO

O pesquisador Alfredo Homma, da equipe que fez o equipamento comemora a alternativa econômica que além de aumentar a produção reduz o risco de acidente entre os trabalhadores dessa cadeia produtiva. O Pará produz cerca de 700 toneladas de bacuri por ano, o que é considerado pouco. Para se ter uma ideia, são produzidas 35 mil toneladas/ano de cupuaçu.

ELEITORAL

TERRENO

Em cerimônia realizada nesta semana, foi assinado o termo de entrega do imóvel destinado à construção do futuro Complexo Integrado da Justiça Eleitoral no Estado. A área de 25 mil metros quadrados está localizada na avenida Júlio César, no bairro do Souza, em Belém. A cessão do terreno, que inicialmente pertencia à Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi viabilizada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

FUTEBOL

MULHER

A primeira partida de 2026, entre Clube do Remo e Paysandu, marcada para este domingo, contará com uma programação especial voltada ao combate à violência contra a mulher.



AÇÕES

Por meio do movimento “Estamos com as manas no campo e em casa”, a iniciativa mobiliza uma ampla rede institucional para conscientizar torcedores sobre os direitos femininos e a responsabilidade coletiva em sua proteção. Entre as ações previstas estão o “adesivaço” junto ao público, panfletagem educativa e a fixação de cartazes nos banheiros. O material informativo contém os contatos dos canais oficiais de denúncia e dos órgãos de proteção. A iniciativa também contempla a distribuição de absorventes nos banheiros femininos, promovendo a pauta da dignidade menstrual.



CLUBES

A mobilização é uma ação conjunta organizada pelas diretorias da Mulher do Paysandu e do Clube do Remo, Federação Paraense de Futebol e pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

DEPUTADA

SOLIDARIEDADE

O presidente da Assembleia legislativa do Pará, Francisco Melo, o Chicão (União Brasil) usou as redes sociais para manifestar apoio à deputada estadual Lívia Duarte (Psol-PA), que tem recebido mensagens com ameaças de morte. “Como presidente da Alepa, posso garantir que a Casa prestará todo o apoio necessário para identificar e punir os culpados. Infelizmente, a violência contra as mulheres continua sendo um dos maiores problemas enfrentados no Pará e no Brasil. E, embora sintomático, é ainda mais lamentável que esse episódio ocorra apenas um dia após o presidente Lula lançar uma campanha nacional em defesa das mulheres”, escreveu.

MENSAGEM

Em nota, divulgada na quinta-feira (5) a deputada estadual Lívia Duarte informou que, pela terceira vez, recebeu mensagens de e-mail ameaçadoras. Ela informou também que, juntamente com a equipe de gabinete, estava adotando as medidas necessárias para a proteção da integridade física, bem como para que a autoria do crime fosse investigada.

CULTURA

CARNAVAL

O Centro Cultural Banco da Amazônia retoma, neste sábado, suas atividades abertas ao público em geral. Além das exposições “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, “Uma Belém no Olhar de Alguém”, “Habitar a Floresta” e “Clima, um Novo Anormal”, os visitantes terão a apresentação da Bateria Show do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho, grande atração do “1º Grito de Carnaval do Centro Cultural Banco da Amazônia”, marcado para este domingo, 8, às 10 horas.

EM POUCAS LINHAS

➤ A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) realizou, na quinta-feira (5), a doação de mais de 3,3 mil fraldas descartáveis e cerca de 20 quilos de leite para o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, a Fundação Santa Casa do Pará e a creche Lar Cordeirinhos de Deus, em Belém. Os itens foram arrecadados por meio de uma gincana solidária interna, promovida como parte das comemorações pelos 40 anos da instituição. A iniciativa integra uma série de ações sociais desenvolvidas pela PGE ao longo do ano comemorativo. Esta foi a quarta doação realizada desde 2025, ano em que também já foram entregues livros, lençóis, toalhas e alimentos arrecadados em outras atividades comemorativas.

➤ Em recente reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes ressaltou a importância da iniciativa da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) de ter criado em 2025 o Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais (Coriff), entidade estratégica para aumentar o acesso e a disponibilidade de crédito na Amazônia, com foco na redução de desigualdades regionais e no desenvolvimento produtivo.

➤ A programação do Congresso Técnico da XVII Feira da Indústria do Pará (Fipa) já está definida e contará com a participação de especialistas locais e nacionais. A exemplo da última edição, o evento também terá a presença de autoridades em âmbito nacional e regional, com destaque para representantes dos estados da Amazônia Legal. A Feira é uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Pará e será realizada entre os dias 20 e 23 de maio deste ano.

➤ O senador Jader Barbalho segue internado no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém. Segundo boletim médico, o quadro clínico do parlamentar evolui de forma positiva, com boa resposta ao tratamento.