Acredito que o Hamas entregará suas armas, diz Trump em reunião do Conselho de Paz

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 19, na primeira reunião do Conselho de Paz, acreditar que o Hamas entregará suas armas, mas alertou: "se não devolverem as armas, serão tratados com dureza".

O encontro reuniu representantes de mais de 40 países, entre eles Argentina, Hungria, Paraguai, Japão, Catar e Egito, com foco na reconstrução de Gaza e na formação de uma força internacional de estabilização. Apesar da agenda formal, a reunião teve tom de autopromoção, com Trump destacando resoluções de guerra que diz ter impulsionado e defendendo o Conselho como alternativa mais eficaz aos "velhos métodos" multilaterais.

'Vocês não podem brincar comigo'

Em recados diretos a líderes estrangeiros, afirmou: "vocês não podem brincar comigo". Ele elogiou o premiê húngaro, Viktor Orbán, dizendo que "tem meu completo apoio" e que, embora "nem todo mundo na Europa goste do meu endosso, ele está fazendo um bom trabalho". Também citou o presidente argentino, Javier Milei, que "estava mal nas pesquisas, mas se saiu bem nas eleições depois do meu apoio".

Trump disse ainda que mantém boa relação com o presidente chinês, Xi Jinping, e confirmou planos de visitar a China em abril. Ao comentar sobre o presidente do Paraguai, Santiago Peña, Trump afirmou: "Ele é um jovem bonito. Isso é sempre uma coisa boa, ser jovem e bonito. Isso não significa que temos que gostar de você. Mulheres jovens e bonitas, por outro lado? Eu gosto delas. Homens jovens, nem tanto."

Irã

O presidente dos EUA também afirmou que "boas conversas estão acontecendo com o Irã", mas elevou o tom ao advertir que é preciso "um acordo significativo, ou então coisas ruins acontecerão". Segundo ele, os EUA poderão "ir um passo além" caso não haja avanços. Durante o discurso, Trump reiterou que o Irã não pode ter arma nuclear e acrescentou que "a paz no Oriente Médio não será mantida" se o país persa tiver esse tipo de armamento sob sua posse.

Palavras-chave

EUA/TRUMP/CONSELHO DE PAZ/CÚPULA/REUNIÃO

discurso
Mundo
.
