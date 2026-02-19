Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Andrew: 5 filmes e séries sobre o escândalo do ex-príncipe envolvendo Jeffrey Epstein

Estadão Conteúdo

A prisão do ex-príncipe britânico Andrew Mountbatten-Windsor, anunciada nesta quinta-feira, 19, pela BBC, voltou a colocar o nome do integrante da monarquia britânica no centro do noticiário internacional. Segundo a emissora, ele foi detido sob suspeita de má conduta em cargo público em meio a uma investigação conduzida pela Polícia do Vale do Tâmisa.

A investigação está relacionada a uma denúncia envolvendo o suposto compartilhamento de material confidencial com o financista Jeffrey Epstein, condenado por exploração sexual de menores.

Em meio à repercussão, produções lançadas nos últimos anos voltaram a ganhar destaque por retratarem o escândalo e seus desdobramentos, incluindo a entrevista dada por Andrew à BBC em 2019.

A seguir, veja séries, filmes e documentários que abordam o caso.

A Grande Entrevista (Netflix, 2024)

O filme dramatiza os bastidores da entrevista concedida por Andrew ao programa Newsnight, da BBC, em 2019. A produção foca na equipe responsável por viabilizar a conversa e retrata a preparação para a gravação. O ex-príncipe é interpretado por Rufus Sewell.

A Very Royal Scandal (Prime Video, 2024)

Minissérie inspirada no episódio da entrevista de Andrew à BBC, com foco na jornalista Emily Maitlis, interpretada por Ruth Wilson, e no impacto da entrevista na imagem pública do ex-príncipe. Andrew é vivido por Michael Sheen.

Príncipe Andrew: Banido (Globoplay, 2022)

Documentário que revisita a trajetória do príncipe Andrew dentro da família real e os desdobramentos das acusações envolvendo seu nome, além da relação com Epstein.

Secrets of Prince Andrew (Apple TV, 2023)

Produção documental que reúne informações sobre a vida do ex-príncipe e revisita episódios ligados ao escândalo, incluindo a entrevista de 2019 e as acusações que cercaram sua imagem pública.

Príncipe Andrew, Maxwell e Epstein: O Escândalo Sexual (Apple TV e HBO Max, 2021)

Série documental que investiga a ligação entre Andrew, Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein. A produção aborda o caso e o escândalo envolvendo tráfico internacional de mulheres.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ex-príncipe Andrew

prisão

séries

filmes
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

19.02.26 12h41

TEATRO

Espetáculo Emaranhada celebra a identidade negra e a ancestralidade na CAIXA Cultural Belém

Peça solo da atriz Amarílis Irani utiliza música e teatro físico para encantar crianças e adultos em curta temporada

19.02.26 12h10

ENCONTRO

Pequena fã fantasiada de foguinho dá show de coreografia em apresentação de Gaby Amarantos

Cantora paraense se apresentou no trio elétrico em Abaetetuba

19.02.26 11h37

CARNAVAL DE BELÉM

Belém terá arquibancadas gratuitas para os desfiles das escolas de samba em 2026

Os ingressos estarão disponíveis para retirada a partir do dia 24 de fevereiro, na loja da ESA, localizada no Shopping Pátio Belém, no 2º piso.

19.02.26 10h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'

No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar e o pedindo respeito à sua decisão

19.02.26 9h20

'MUITO ORGULHO'

Francisco Gil se declara para Alane Dias após destaque na Grande Rio

Musa da escola no Carnaval 2026 recebeu homenagem carinhosa nos stories do cantor

19.02.26 9h09

FEAT?

VÍDEO: Patixa sobe ao palco e canta com Zé Felipe durante show em Cametá

Influenciadora paraense improvisou música durante apresentação e momento divertiu o público

19.02.26 8h55

PERRENGUE

VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

Influenciadora teve que retirar costeiro de 12 kg durante desfile da Grande Rio; saiba se a escola perderá pontos

18.02.26 7h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda