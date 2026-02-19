Francisco Gil se declara para Alane Dias após destaque na Grande Rio
Musa da escola no Carnaval 2026 recebeu homenagem carinhosa nos stories do cantor
O cantor Francisco Gil publicou, na última quarta-feira (18), uma declaração de amor para a namorada Alane Dias nas redes sociais, após o Carnaval 2026. A mensagem foi compartilhada nos stories do Instagram do artista e chamou a atenção dos seguidores.
Na publicação, Francisco compartilhou um vídeo de Alane durante o desfile da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, e escreveu um texto exaltando a admiração, o respeito e o orgulho pela trajetória da paraense. Alane foi um dos destaques da escola de samba no desfile deste ano.
Na declaração, Francisco Gil ressaltou a entrega e a conexão da companheira com o Carnaval e com a história que levou para a avenida.
“Foi ela quem me fez perceber e entender, de uma forma muito sensível, a real energia que move isso tudo, e é muito simples: o respeito, o sorriso, a entrega, a conexão, com tudo aquilo e com cada pessoa, no jeito só dela de sambar e de levar para a avenida uma história inteira de vida, porque, no final, é tudo sobre a história mais bonita e que história bonita! @alane muito orgulho de você!!!”, escreveu o cantor.
Alane Dias desfilou pela primeira vez como musa da Acadêmicos do Grande Rio. Na Marquês de Sapucaí, ela chamou atenção pelo samba no pé e pela fantasia marcada pela reutilização de materiais.
Para este ano, a Grande Rio apresentou o enredo “A Nação do Mangue”, homenagem ao movimento Manguebeat, surgido no Recife (PE) nos anos 1990. A escola terminou o desfile na 8ª colocação.
