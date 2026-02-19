Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Pequena fã fantasiada de foguinho dá show de coreografia em apresentação de Gaby Amarantos

Cantora paraense se apresentou no trio elétrico em Abaetetuba

O Liberal
fonte

Gaby Amarantos e a fã Juliana (Reprodução)

A pequena Juliana provou que é fã de carteirinha de Gaby Amarantos ao curtir o Carnaval fantasiada de “foguinho”. A cantora paraense compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (19), o registro do encontro com a admiradora mirim em Abaetetuba, no nordeste do Pará.

Na cidade, Gaby comandou um show no trio elétrico em plena Quarta-Feira de Cinzas. Debaixo de chuva, a artista cantou seus maiores sucessos e viveu a emoção de encontros especiais, como o de Juliana. “E não teve chuva que tirasse a alegria da Juliana”, escreveu Gaby ao publicar o vídeo.

Nas imagens, a pequena aparece dizendo que sua “fantasia é de Gaby Amarantos”. Durante o encontro, a cantora não conteve a emoção, elogiou a menina e a convidou para dançar o hit “Foguinho” ao seu lado. Juliana deu um show à parte, causando alvoroço no público com sua desenvoltura e coreografia afiada.

