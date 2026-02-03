"Rock Doido (O Filme), de Gaby Amarantos, tem 9 indicações ao Music Video Festival Award 2025

O vídeo "Rock Doido (O Filme)", da cantora paraense Gaby Amarantos, é o grande destaque da lista de finalistas da 13ª edição do Music Video Festival Awards 2025 divulgada nesta terça-feira (3). Esse trabalho ao álbum homônimo de Gaby reúne nove indicações. A votação do público já está aberta e vai até o dia 3 de março, através do site oficial do m-v-f-. Os resultados serão divulgados no dia 25 de março, em cerimônia para convidados no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

O público pode votar em: https://www.musicvideofestival.com.br/awards-2025/.Neste ano, são 25 categorias de premiação, sendo 20 nacionais (com músicas de artistas brasileiros), 4 internacionais (com músicas de artistas estrangeiros), e uma em que serão aceitos trabalhos nacionais e estrangeiros, havendo apenas um vencedor - a nova categoria “feito com Inteligência artificial”. Quatro categorias são escolhidas pelo público e a votação está aberta até o dia 3 de março.

'Rock Doido' recebe 9 indicações no Music Video Festival Awards 2025 (Foto: Reprodução / Instagram)

Indicados

O destaque é para “Rock Doido (O Filme)”, de Gaby Amarantos com direção de Guilherme Takshy, Naré e Gaby Amarantos, que concorre em nove categorias: Melhor Videoclipe em parceria com Spcine - escolha do júri, Melhor Videoclipe em parceria com YouTube - escolha do público, Potência Criativa, Revelação em Direção, Direção de Arte, Coreografia, Figurino, Narrativa e Projeto Especial.

Seis – Melhor Videoclipe em parceria com Spcine - escolha do júri, Melhor Videoclipe em parceria com YouTube - escolha do público, Potência Criativa, Revelação em Direção, Direção de Arte, Figurino, Coreografia, Narrativa e Projeto Especial –, são as indicações de “Meninos e Meninas F.C.”, de Jão com direção de Malu Alves.

Com cinco indicações, “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”, de Rubel com direção de Larissa Zaidan, concorre em Melhor Videoclipe em Parceria com SPCine - escolha do júri, Melhor Videoclipe em Parceria com YouTube - escolha do público, Direção, Direção de Arte e Narrativa. Já “Que Eu Sofra”, de Baco Exu do Blues feat Zeca Veloso com direção de OG Cruz, concorre em Melhor Videoclipe em parceria com Spcine - escolha do júri, Melhor Videoclipe em parceria com YouTube - escolha do público, Direção, Narrativa e Diversidade SPCine.

Com quatro indicações cada, “Apocalipse”, de Luedji Luna feat Seu Jorge e Arthur Verocai com direção de Barbara Magri, Lucas Teixeira e Pedro Moura, concorre nas categorias Melhor Videoclipe em parceria com Spcine - escolha do júri, Melhor Videoclipe em parceria com YouTube - escolha do público, Revelação em Direção e Fotografia; “Pote de Ouro”, de Liniker feat Priscila Senna com direção de Sillas H. e Liniker, em Melhor Videoclipe em parceria com YouTube - escolha do público, Revelação em Direção, Direção de Arte e Figurino;

Também com quatro indicações: “Talvez Você Precise de Mim”, de Veigh com direção de Gabriel Caviness, em Melhor Videoclipe em parceria com Spcine - escolha do júri, Melhor Videoclipe em parceria com YouTube - escolha do público, Figurino e Coreografia; “Yes or No”, de Teto com direção de Rafael Carmo, em Melhor Videoclipe em parceria com Spcine - escolha do júri, Melhor Videoclipe em parceria com YouTube - escolha do público, Edição e Efeitos Especiais.

Na frente internacional, o destaque fica para “Nuevayol”, de Bad Bunny, com três indicações. Concorrendo em duas categorias, “Berghain”, de Rosalía feat. Björk & Yves Tumor; e “Chains & Whips”, de Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T e Malice. O Music Video Festival Awards promove e desenvolve a arte do videoclipe no Brasil e no mundo, desde 2013. Para Lia Vissotto, idealizadora do m-v-f- awards, “a seleção de finalistas é um potente mapeamento anual do que de melhor têm sido feito na frente de audiovisual na música"”. O m-v-f- awards 2025 é uma idealização da Cinnamon.