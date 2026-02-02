Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26
Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada
Ana Paula Renault protagonizou uma manhã turbulenta no BBB 26 nesta segunda-feira (2). A veterana recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas após ignorar o cronômetro e não realizar o Raio-X no Confessionário, além de perder outros 50 estalecas por falar sem o microfone. O clima de tensão se espalhou pela cozinha, onde os demais participantes se apressaram no café da manhã, temendo que a casa fosse direto para o "Tá Com Nada".
"Quem mais teve menos 500 [estalecas]?", Ana Paula questiona. "Eu, Juliano e Max", Milena a responde. "Nossa, a Líder também. Você também perdeu 500 estalecas, Maxiane? Então, a culpa não foi minha", diz a Veterana.
Logo cedo, o clima pesou ainda mais com uma troca de farpas entre a jornalista e Sarah Andrade. No banheiro, Ana Paula confrontou a influenciadora sobre uma análise que ela teria feito: "Quer dizer então que você, uma especialista em comportamento humano, me analisou em dez dias sem conversar comigo uma frase, falando que eu tenho muitos traumas".
Sem dar espaço para resposta, a jornalista seguiu para o Quarto Sonho de Eternidade, sendo seguida por Sarah, que rebateu: "Esse jeito que você usa de colocar uma armadura é porque você está se defendendo, sim, de traumas seus".
A discussão continuou enquanto Ana Paula, irritada, pedia para Sarah se retirar do quarto para que ela pudesse dormir, ressaltando que passou a madrugada cumprindo o Castigo do Monstro Dominó. Sarah, que é o Anjo da semana e responsável pela escolha do castigo de Ana Paula, ainda provocou ao dar uma "dica" de como montar as peças do monstro para facilitar o trabalho da rival. A jornalista não deixou barato e rebateu antes de encerrar o embate: "Por que você não se ajuda na sua vida? Por que você não caça um enredo?".
