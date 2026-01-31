Edílson Capetinha provoca Palmeiras em festa do BBB 26 e puxa coro de 'não tem Mundial' Estadão Conteúdo 31.01.26 13h12 Ídolo do Corinthians, Edílson Capetinha levou a rivalidade do futebol para dentro do BBB 26. Durante a última festa do reality, o ex-atacante reuniu participantes, em tom de brincadeira, para entoar um tradicional canto de provocação ao Palmeiras, enquanto o cantor Diogo Nogueira se apresentava no palco. Ao som da música original, Capetinha puxou o coro de "o Palmeiras não tem Mundial", arrancando risadas dos brothers e repercussão nas redes sociais. Integrante do grupo Camarote, formado por celebridades, ele vem ganhando espaço no programa desde sua entrada. Aos 55 anos, o ex-jogador construiu carreira marcada por momentos decisivos e passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Flamengo e o próprio Palmeiras. Fora do país, atuou por Benfica, Kashiwa Reysol e Al-Ain. Provocador dentro e fora de campo, característica que lhe rendeu o apelido de "Capetinha", Edílson foi protagonista em títulos importantes, como os Campeonatos Brasileiros de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da Fifa de 2000. Pela seleção brasileira, integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2002. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol BBB Palmeiras Corinthians Edílson Capetinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 31.01.26 7h00 FUTEBOL Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA 31.01.26 9h00 Campeonato Inglês Leeds x Arsenal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Leeds e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 31.01.26 11h00 Campeonato Inglês Brighton x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Brighton e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 31.01.26 11h00