Neymar joga mal, não impressiona Ancelotti, converte pênalti, mas não salva Santos de derrota Estadão Conteúdo 18.03.26 23h57 Neymar jogou fora a primeira oportunidade de tentar convencer o técnico Carlo Ancelotti a convocá-lo para a Copa do Mundo. Assim como todo o time do Santos, o atacante foi mal, fez um gol de pênalti, mas não evitou sa derrota por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos permanece com seis pontos, agora em 16º lugar, enquanto o Inter abre a zona de rebaixamento, com cinco pontos. O Internacional começou a partida disposto a deixar sair da última posição do Brasileirão. Para isso, o time gaúcho se colocou no campo de ataque e tentou trocar passes com bastante velocidade, mas o primeiro lance mais perigoso foi do Santos, com Barreal, aos quatro minutos. A resposta dos visitantes veio aos nove minutos. Livre dentro da área, Alerrando finalizou para bela defesa de Brazão. O lance motivou o Inter, que passou a pressionar a saída de bola do Santos. Aos 21, o goleiro santista fez bela defesa em chute forte de Vitinho de fora da área. Só dava Inter e Borré surgiu livre na pequena área, mas bateu por cima do travessão, aos 23 minutos. Detalhe: Neymar, isolado no meio de campo na maioria do tempo, praticamente não pegou na bola. Outro sumido era Gabriel Barbosa, mas aos 34 minutos o atacante foi lançado por Barreal e chegou a abrir o placar, mas foi flagrado pelo VAR em impedimento. Com o excesso de erros nos passes, a torcida presente na Vila Belmiro começou a perder a paciência, mas logo se animou com a primeira jogada envolvendo Neymar e Gabriel Barbosa. Após boa tabela, o camisa 9 chuou para fora. Detalhe: 42 minutos. Os minutos finais da primeira etapa mostraram Neymar um pouco mais participativo, com algumas trocas de passes perto da área, mas também visivelmente exausto Com menos de um minuto do segundo tempo, o primeiro gol do Inter. Após escanteio, o Zé Ivaldo desviou para dentro da meta de Brazão: 1 a 0. Mas o Santos achou um pênalti, aos 11 minutos. Vitinho derrubou Moisés. Neymar bateu bem, deslocou Rochet e empatou: 1 a 1. O jogo ficou aberto. As duas equipes, mesmo com limitações técnicas, foram para o ataque. Criaram chances, mas erraram nas finalizações. Na melhor delas, Aguirre forçou Brazão a fazer mais uma defesa importante, aos 26 minutos. Daí para frente, o gol da vitória poderia sair para qualquer lado, mas as equipes cometeram muitos erros e não concluíram com sucesso as jogadas. Neymar, bastante cansado, deixou o campo aos 43 minutos. O Inter fez uma pressão final e deu certo. Carbonero pegou um rebote de Brazão e fez o gol da vitória do Inter, aos 50 minutos. Uma grande vaia tomou conta da Vila Belmiro, visando Vojvoda e a diretoria do Santos. FICHA TÉCNICA SANTOS 1 X 2 INTERNACIONAL SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Frias e Escobar (Rollheiser); Willian Arão (Gabriel Menino), Christian Oliva e Neymar (Tachiano); Rony (Moisés), Barreal e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Felix Torres e Matheus Bahia; Bruno Henrique (Tabata), Villagra (Ronaldo) e Allan Rodriguez (Thiago Maia); Vitinho, Alerrando (Aguirre) e Borre (Carbonero). Técnico: Paulo Pezzolano. GOLS - Zé Ivaldo (contra) a um minuto, Neymar aos 11, Carbonero aos 50 minutos do segundo tempo CARTÕES AMARELOS - Escobar, Vitinho, Neymar, Igor Vinícius e Carbonero. ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). RENDA - 10.031 torcedores. PÚBLICO - R$ 631.264,73. LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP). 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