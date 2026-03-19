Vasco ganha do Fluminense de virada com gol no final e mantém sequência positiva com Renato Estadão Conteúdo 19.03.26 0h02 No terceiro clássico entre Vasco e Fluminense em 2026, quem levou a melhor foi o 'time da virada'. Na noite desta quarta-feira, os rivais se enfrentaram no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão, e com direito a virada no final, o time de São Januário venceu por 3 a 2. Pela terceira vez consecutiva, o time de Renato Gaúcho saiu atrás no marcador, mas buscou a recuperação na partida. Além disso, assim como foi contra o Cruzeiro, na última rodada, o Vasco conseguiu pontuar com destaques de jogadores que saíram do banco. Com o resultado, além de chegar a três jogos de invencibilidade, o Vasco foi a oito pontos e saltou para a 10ª colocação. Do outro lado, o Fluminense, que poderia empatar em pontos com os líderes, parou em 13 e ficou em quarto lugar. O clássico carioca começou a todo vapor. Com apenas 57 segundos de bola rolando, Hugo Moura errou passe na saída de bola e deu um grande presente para Lucho Acosta, que tocou para Canobbio bater na saída de Léo Jardim e abrir o marcador para o Fluminense logo no primeiro minuto. E o time das Laranjeiras não parou por aí. Aos nove, Hugo Moura errou novo passe, Martinelli recebeu na intermediária e bateu no canto, mas Léo Jardim salvou. O goleiro do Vasco operou mais um milagre aos 11, em chute de John Kennedy. O Vasco respondeu aos 17, quando David subiu livre de cabeça e mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense conseguiu balançar as redes novamente aos 24, quando JK chutou, Léo defendeu e a bola sobrou para Savarino, que mandou para Lucho Acosta mandar de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, o Vasco ainda conseguiu chegar com Cuiabano, que parou em Fábio, mas não teve uma reação clara, indo para o intervalo atrás no placar mais uma vez. Na volta para o segundo tempo, o Vasco veio com mudanças e até tentou reagir, mas aos oito, em uma troca de passes envolvente na frente da área, Lucho Acosta escorou para Hércules, que da entrada da área, mandou no ângulo e fez um golaço para o Fluminense. Porém, o cenário mudou logo em seguida. Aos 13, Andrés Gómez ganhou na corrida pela esquerda e mandou uma bomba para grande defesa de Fábio, que mandou para escanteio. Na cobrança, a defesa do Fluminense cortou para a entrada da área, nos pés de Nuno Moreira, que de primeira, mandou no canto e diminuiu o marcador. A resposta do time das Laranjeiras quase foi fatal aos 24, quando em cobrança de escanteio, Ganso mandou de cabeça, no travessão. Porém, desde então, o time de São Januário foi quem tomou as rédeas da partida, e após pressionar de todos os lados, conseguiu chegar ao empate aos 42, quando Cuiabano cruzou da intermediária para Spinelli, de cabeça, mandar para o fundo do gol. Após o empate, o time de Renato Gaúcho seguiu pressionando e, mais uma vez, se mostrou o 'Time da Virada'. Aos 49, após Spinelli mandar uma bomba para defesa de Fábio, Rojas recebeu do lado esquerdo e cruzou na área para Thiago Mendes, que de cabeça, virou a partida e selou a vitória do Vasco. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 8ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Fluminense volta ao Maracanã para encarar o Atlético-MG, a partir das 18h30. No dia seguinte, às 16h, é a vez do Vasco receber o Grêmio, em São Januário. FICHA TÉCNICA VASCO 3 X 2 FLUMINENSE VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (Johan Rojas), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira (Brenner), David (Spinelli) e Andrés Gómez (Adson). Técnico: Renato Gaúcho. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli (Otávio) e Lucho Acosta (Ganso); Savarino (Serna), John Kennedy (Rodrigo Castillo) e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía. GOLS - Canobbio, com um minuto do primeiro tempo. Hércules, aos oito, Nuno Moreira, aos 13, Spinelli, aos 42, e Thiago Mendes, aos 49 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Saldivia e Thiago Mendes. ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). RENDA - R$ 1.843.200,00. PÚBLICO - 28.940 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vasco Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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