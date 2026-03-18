Flamengo promove ação antirracismo em jogo contra o Remo no Maracanã Mobilização no Maracanã terá participação de torcedores e jogadores antes da partida pela 7ª rodada do Brasileirão 2026 Hannah Franco 18.03.26 23h48 Jogo entre Flamengo e Remo terá ação coletiva contra o racismo no Maracanã. (X/@flamengo) O Flamengo realiza uma ação de conscientização contra o racismo na partida contra o Clube do Remo, nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A iniciativa marca o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, celebrado em 21 de março, e contará com a participação de jogadores e torcedores. O confronto entre Flamengo e Remo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Antes do início da partida, o clube carioca pretende promover uma mobilização coletiva dentro do estádio. VEJA MAIS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional Dois minutos antes do apito inicial, o Flamengo vai pedir que torcedores e demais presentes fiquem de pé e repitam um gesto simbólico utilizado por árbitros em casos de discriminação racial: braços cruzados na altura do peito, com as mãos abertas. A proposta é reforçar a mensagem de combate ao racismo dentro e fora do futebol, envolvendo o público em uma manifestação conjunta no estádio. Zico participa da campanha do Flamengo A campanha conta com a participação de Zico, um dos maiores ídolos da história do clube. Em vídeo publicado nas redes sociais do Flamengo, ele destacou o compromisso da instituição com a pauta da igualdade racial. "Como você sabe, o Flamengo quer ser reconhecido como a primeira Nação simbólico-cultural do mundo perante a ONU. Se somos uma Nação, precisamos agir como uma, porque toda Nação tem responsabilidade. Por isso, entramos para o programa futebol pelos ODS da ONU. Mas queremos assumir um compromisso ainda mais claro: dar visibilidade a uma pauta que faz parte da identidade da nossa Nação: a igualdade racial", afirmou. Na sequência, Zico ressaltou que o combate ao racismo faz parte das diretrizes do clube e convidou os torcedores a participarem da ação no Maracanã. "Para enfrentar um dos desafios mais urgentes da sociedade e do esporte: o racismo. Para o Flamengo, combater o racismo não é apenas um posicionamento institucional. É uma política do clube, presente no nosso estatuto e no nosso dia a dia. No dia 19 de março, vamos fazer uma grande ação contra o racismo no Maracanã, no jogo Flamengo e Remo. Queremos você junto com a gente", completou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)FICHA TÉCNICA Flamengo x Remo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 19 de março de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo racismo clube do remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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