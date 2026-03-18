Flamengo promove ação antirracismo em jogo contra o Remo no Maracanã

O Flamengo realiza uma ação de conscientização contra o racismo na partida contra o Clube do Remo, nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A iniciativa marca o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, celebrado em 21 de março, e contará com a participação de jogadores e torcedores.

O confronto entre Flamengo e Remo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Antes do início da partida, o clube carioca pretende promover uma mobilização coletiva dentro do estádio.

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Dois minutos antes do apito inicial, o Flamengo vai pedir que torcedores e demais presentes fiquem de pé e repitam um gesto simbólico utilizado por árbitros em casos de discriminação racial: braços cruzados na altura do peito, com as mãos abertas.

A proposta é reforçar a mensagem de combate ao racismo dentro e fora do futebol, envolvendo o público em uma manifestação conjunta no estádio.

Zico participa da campanha do Flamengo

A campanha conta com a participação de Zico, um dos maiores ídolos da história do clube. Em vídeo publicado nas redes sociais do Flamengo, ele destacou o compromisso da instituição com a pauta da igualdade racial.

"Como você sabe, o Flamengo quer ser reconhecido como a primeira Nação simbólico-cultural do mundo perante a ONU. Se somos uma Nação, precisamos agir como uma, porque toda Nação tem responsabilidade. Por isso, entramos para o programa futebol pelos ODS da ONU. Mas queremos assumir um compromisso ainda mais claro: dar visibilidade a uma pauta que faz parte da identidade da nossa Nação: a igualdade racial", afirmou.

Na sequência, Zico ressaltou que o combate ao racismo faz parte das diretrizes do clube e convidou os torcedores a participarem da ação no Maracanã.

"Para enfrentar um dos desafios mais urgentes da sociedade e do esporte: o racismo. Para o Flamengo, combater o racismo não é apenas um posicionamento institucional. É uma política do clube, presente no nosso estatuto e no nosso dia a dia. No dia 19 de março, vamos fazer uma grande ação contra o racismo no Maracanã, no jogo Flamengo e Remo. Queremos você junto com a gente", completou.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Remo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 19 de março de 2026, 20h