Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números

Remo e Flamengo já se enfrentaram cinco vezes pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e o retrospecto é favorável ao time paraense. O Leão soma três vitórias, enquanto a equipe carioca venceu duas partidas, de acordo com dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O primeiro confronto entre os clubes ocorreu em 17 de setembro de 1972. Naquele jogo, o Remo venceu por 1 a 0, com gol de Roberto. No ano seguinte, em 21 de outubro de 1973, o time azulino voltou a superar o adversário. A partida terminou em 2 a 1, com gols de Rodrigues e Caíto.

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O terceiro triunfo do Remo aconteceu em 1975, quando a equipe venceu o Flamengo por 2 a 1 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Os gols da vitória foram marcados por Alcino e Mesquita. Este foi o único resultado positivo do clube paraense como visitante no confronto.Ao longo dos jogos disputados pela Série A, o equilíbrio aparece no número reduzido de partidas, mas com vantagem para o time paraense: cinco jogos pela primeira divisão, três vitórias do Remo, duas vitórias do Flamengo e um empate.

Agenda

Remo x Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (19), às 20h, no estádio do Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.