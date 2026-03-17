Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional O Liberal 17.03.26 17h02 Leão Azul leva vantagem nos confrontos pela Série A (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal) Remo e Flamengo já se enfrentaram cinco vezes pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e o retrospecto é favorável ao time paraense. O Leão soma três vitórias, enquanto a equipe carioca venceu duas partidas, de acordo com dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O primeiro confronto entre os clubes ocorreu em 17 de setembro de 1972. Naquele jogo, o Remo venceu por 1 a 0, com gol de Roberto. No ano seguinte, em 21 de outubro de 1973, o time azulino voltou a superar o adversário. A partida terminou em 2 a 1, com gols de Rodrigues e Caíto. VEJA MAIS Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI Confronto histórico inclui vitória azulina no Rio de Janeiro O terceiro triunfo do Remo aconteceu em 1975, quando a equipe venceu o Flamengo por 2 a 1 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Os gols da vitória foram marcados por Alcino e Mesquita. Este foi o único resultado positivo do clube paraense como visitante no confronto.Ao longo dos jogos disputados pela Série A, o equilíbrio aparece no número reduzido de partidas, mas com vantagem para o time paraense: cinco jogos pela primeira divisão, três vitórias do Remo, duas vitórias do Flamengo e um empate. Agenda Remo x Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (19), às 20h, no estádio do Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a flamengo x remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 FUTEBOL Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 FUTEBOL Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Bahia; veja os valores Leão Azul terá o apoio do torcedor diante do Tricolor Baiano 17.03.26 14h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52