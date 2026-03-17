Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão Fábio Will 17.03.26 15h42 Último jogo entre Flamengo x Remo ocorreu em 2003 (CÃ©zar Loureiro/AG / Arquivo O Liberal) Flamengo x Remo voltam a se enfrentar após quase 13 anos, dessa vez o confronto marcado para quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, será válido pela 7ª rodada da Série A. O Remo tenta quebrar jejum na elite do futebol, de ainda não ter vencido no Brasileirão deste ano e, caso isso ocorra, será em grande estilo, no palco de finais de Copa do Mundo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A última vez em que o Remo venceu jogando no Estádio do Maracanã foi no dia 4 de abril de 2001, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Leão Azul venceu o Botafogo pelo placar de 2 a 1, com gols de Velber e Cametá e se classificou dentro do Maraca. Valdson foi o autor do gol do Botafogo. Assista aos gols da última vitória do Remo no Maracanã VEJA MAIS Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão Já a última vez em que o Remo enfrentou o Flamengo no Maracanã, a equipe rubro-negra deu um “sacode” no Leão. O Flamengo venceu o clube paraense pelo placar de 4 a 0, no dia 23 de abril de 2003, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Os gols do clube carioca foram marcados por Jean (duas vezes), Felipe e Vinícius Merij. No jogo de folta, em Belém, o Mengão voltou a vencer, dessa vez por 3 a 2 e avançou de fase na competição nacional. Assista aos gols da última vez em que Flamengo x Remo se enfrentaram no Maracanã O Remo busca diante do Flamengo e da massa rubro-negra uma vitória que não vem desde 1994, quando o Leão venceu pela última vez na Série A do Campeonato Brasileiro. O último triunfo do Remo na Série A foi no dia 27 de novembro de 1994, 2 a 0 diante do Náutico-PE, jogando em Belém. Os gols do clube paraense foram marcados por Mauro e Cuca. Nesta temporada o Leão Azul acabou sendo rebaixado à Série B. Flamengo x Remo duelam na próxima quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo flamengo x remo série a futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 FUTEBOL Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 FUTEBOL Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Bahia; veja os valores Leão Azul terá o apoio do torcedor diante do Tricolor Baiano 17.03.26 14h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52