Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos

Flamengo x Remo voltam a se enfrentar após quase 13 anos, dessa vez o confronto marcado para quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, será válido pela 7ª rodada da Série A. O Remo tenta quebrar jejum na elite do futebol, de ainda não ter vencido no Brasileirão deste ano e, caso isso ocorra, será em grande estilo, no palco de finais de Copa do Mundo.

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A última vez em que o Remo venceu jogando no Estádio do Maracanã foi no dia 4 de abril de 2001, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Leão Azul venceu o Botafogo pelo placar de 2 a 1, com gols de Velber e Cametá e se classificou dentro do Maraca. Valdson foi o autor do gol do Botafogo.

Assista aos gols da última vitória do Remo no Maracanã

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Já a última vez em que o Remo enfrentou o Flamengo no Maracanã, a equipe rubro-negra deu um “sacode” no Leão. O Flamengo venceu o clube paraense pelo placar de 4 a 0, no dia 23 de abril de 2003, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Os gols do clube carioca foram marcados por Jean (duas vezes), Felipe e Vinícius Merij. No jogo de folta, em Belém, o Mengão voltou a vencer, dessa vez por 3 a 2 e avançou de fase na competição nacional.

Assista aos gols da última vez em que Flamengo x Remo se enfrentaram no Maracanã

O Remo busca diante do Flamengo e da massa rubro-negra uma vitória que não vem desde 1994, quando o Leão venceu pela última vez na Série A do Campeonato Brasileiro. O último triunfo do Remo na Série A foi no dia 27 de novembro de 1994, 2 a 0 diante do Náutico-PE, jogando em Belém. Os gols do clube paraense foram marcados por Mauro e Cuca. Nesta temporada o Leão Azul acabou sendo rebaixado à Série B.

Flamengo x Remo duelam na próxima quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.