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Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra

Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão

O Liberal
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Clubes buscam discutir os contratos de transmissão (Igor Mota / OLiberal)

Na elite do futebol brasileiro, o Remo passou a integrar as articulações políticas dentro da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) ao lado de outros clubes do futebol nacional. Segundo informações do colunista do UOL Rodrigo Mattos, o Leão Azul assinou, junto com Flamengo e Grêmio, a convocação de uma assembleia para discutir os rumos da organização e possíveis ajustes no modelo atual.

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A reunião seria no próximo dia 18 de março, na sede do Flamengo. Conforme a publicação, o estatuto da liga permite que três dos 15 clubes façam a convocação.

De acordo com a publicação, a articulação entre os times ocorre em meio a divergências entre os clubes sobre questões estruturais da liga, principalmente relacionadas ao contrato de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, que, no total, soma R$ 1,17 bilhão.

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A organização está sem dois diretores e CEO. Os mandatos de André Rocha, CEO do RB Bragantino, e Julio Casares, presidente do São Paulo, encerraram em fevereiro, enquanto o contrato do executivo Silvio Matos, responsável pela gestão da liga, também terminou. Sendo assim, o Leão Azul, a equipe rubro-negra e o time gaúcho defendem a realização da reunião entre os membros da liga para discutir os próximos passos do grupo.

Conforme as informações do colunista, os objetivos da reunião são aprovar as contas e o orçamento, eleger uma nova gestão, revisar os contratos, além da destinação de 3% aos clubes da Série B que não disputam a Segundona atualmente.

Em meio a toda a instabilidade, o Grêmio chegou a cogitar deixar a Libra para integrar a Liga Forte União. No entanto, o time gaúcho recuou da decisão e passou a se alinhar politicamente ao Flamengo dentro da Libra.

Além do trio, equipes como Palmeiras, Atlético-MG, Bahia, Santos e Vitória fazem parte da organização. Ainda não está claro se todos os clubes vão aderir à assembleia.

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