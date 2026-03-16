Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão O Liberal 16.03.26 11h13 Clubes buscam discutir os contratos de transmissão (Igor Mota / OLiberal) Na elite do futebol brasileiro, o Remo passou a integrar as articulações políticas dentro da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) ao lado de outros clubes do futebol nacional. Segundo informações do colunista do UOL Rodrigo Mattos, o Leão Azul assinou, junto com Flamengo e Grêmio, a convocação de uma assembleia para discutir os rumos da organização e possíveis ajustes no modelo atual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A reunião seria no próximo dia 18 de março, na sede do Flamengo. Conforme a publicação, o estatuto da liga permite que três dos 15 clubes façam a convocação. De acordo com a publicação, a articulação entre os times ocorre em meio a divergências entre os clubes sobre questões estruturais da liga, principalmente relacionadas ao contrato de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, que, no total, soma R$ 1,17 bilhão. VEJA MAIS Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba A organização está sem dois diretores e CEO. Os mandatos de André Rocha, CEO do RB Bragantino, e Julio Casares, presidente do São Paulo, encerraram em fevereiro, enquanto o contrato do executivo Silvio Matos, responsável pela gestão da liga, também terminou. Sendo assim, o Leão Azul, a equipe rubro-negra e o time gaúcho defendem a realização da reunião entre os membros da liga para discutir os próximos passos do grupo. Conforme as informações do colunista, os objetivos da reunião são aprovar as contas e o orçamento, eleger uma nova gestão, revisar os contratos, além da destinação de 3% aos clubes da Série B que não disputam a Segundona atualmente. Em meio a toda a instabilidade, o Grêmio chegou a cogitar deixar a Libra para integrar a Liga Forte União. No entanto, o time gaúcho recuou da decisão e passou a se alinhar politicamente ao Flamengo dentro da Libra. Além do trio, equipes como Palmeiras, Atlético-MG, Bahia, Santos e Vitória fazem parte da organização. Ainda não está claro se todos os clubes vão aderir à assembleia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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