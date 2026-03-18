Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil O Liberal 18.03.26 10h05 Treinador destacou organização da equipe no jogo (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu conseguiu uma virada heroica, com direito a gol nos acréscimos, sobre a Portuguesa-SP na noite da última terça-feira (17) e avançou para a quinta fase da Copa do Brasil. Após a partida, o treinador Júnior Rocha analisou o confronto e explicou a estratégia que proporcionou o resultado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o técnico, no início, a equipe começou com pouca atenção, o que resultou nos dois gols da Portuguesa logo no primeiro tempo. Mas, na segunda etapa, o time bicolor voltou renovado, mais organizado, e converteu as chances criadas em gols. "Fomos surpreendidos com as duas bolas paradas [dos gols]. Então, o nível de atenção foi baixo nesse momento, em um jogo tão importante. Mas aí vem a nossa consciência, a nossa organização, sabedoria para a gente, em nenhum momento, desorganizar e continuar fazendo aquilo que a gente ensaia durante a semana", comentou o treinador. VEJA MAIS Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais Com Remo, Paysandu e Águia na disputa, CBF define jogos da nova Copa Verde O trio paraense já conheceu a sequência de jogos na competição regional que reúne clubes do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil "Eu achei que foi merecida a vitória pelas chances que criamos, pelo volume de chances que tivemos. Obviamente, ao jogar fora de casa, a equipe adversária também vai criar suas chances, também vai ter o seu controle de jogo durante alguns momentos da partida. Mas, em nenhum momento, nós desistimos ou deixamos de lutar. Por isso que eu tenho frisado e falei de bom no vestiário para os atletas: a nossa equipe é a cara do nosso torcedor", completou Júnior Rocha. A virada veio aos 49 do segundo tempo, quando Castro pegou a bola fora da área e arriscou de longe. O chute passou pelo goleiro do time paulista e foi para o fundo da rede, garantindo a classificação bicolor. Na coletiva, o técnico destacou que manter a filosofia de jogo e fazer o que a equipe ensaia durante a semana foi primordial para o Paysandu ter conseguido a virada. "Não adianta nós virmos para cá, mesmo com um placar adverso de 2 a 0, e fazer o que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia", apontou. "Em nenhum momento a gente quis desorganizar ou perder a nossa filosofia de jogo, esse jogo posicional, tentando superar o adversário em números nos setores, e os atletas foram formidáveis em ter essa calma, essa sabedoria, essa consciência de a gente conseguir ainda ir construindo as nossas oportunidades. E aí, sim, vem a efetividade, que faltou no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguimos", ressaltou. Júnior Rocha ainda agradeceu aos torcedores bicolores que estiveram presentes no Estádio Canindé e que empurraram o time rumo à virada. "Desde que chegamos aqui, a gente não se sente jogando fora de casa, justamente porque o nosso torcedor está sempre presente. Eu queria agradecer de coração, em nome de todo o elenco, da diretoria, do Paysandu, ao torcedor por vir de tão longe e estar presente hoje [terça-feira], fazendo essa atmosfera aqui que faz a gente se sentir jogando em casa", declarou o técnico bicolor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 Copa do Brasil Copa do Brasil: Paysandu define titulares para confronto contra a Portuguesa O jogo começa às 21h30 e vale vaga na quinta fase da competição 17.03.26 21h06 Baixa Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) 17.03.26 12h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.03.26 7h00