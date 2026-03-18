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Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor'

Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil

O Liberal
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Treinador destacou organização da equipe no jogo (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu conseguiu uma virada heroica, com direito a gol nos acréscimos, sobre a Portuguesa-SP na noite da última terça-feira (17) e avançou para a quinta fase da Copa do Brasil. Após a partida, o treinador Júnior Rocha analisou o confronto e explicou a estratégia que proporcionou o resultado.

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Segundo o técnico, no início, a equipe começou com pouca atenção, o que resultou nos dois gols da Portuguesa logo no primeiro tempo. Mas, na segunda etapa, o time bicolor voltou renovado, mais organizado, e converteu as chances criadas em gols.

"Fomos surpreendidos com as duas bolas paradas [dos gols]. Então, o nível de atenção foi baixo nesse momento, em um jogo tão importante. Mas aí vem a nossa consciência, a nossa organização, sabedoria para a gente, em nenhum momento, desorganizar e continuar fazendo aquilo que a gente ensaia durante a semana", comentou o treinador.

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"Eu achei que foi merecida a vitória pelas chances que criamos, pelo volume de chances que tivemos. Obviamente, ao jogar fora de casa, a equipe adversária também vai criar suas chances, também vai ter o seu controle de jogo durante alguns momentos da partida. Mas, em nenhum momento, nós desistimos ou deixamos de lutar. Por isso que eu tenho frisado e falei de bom no vestiário para os atletas: a nossa equipe é a cara do nosso torcedor", completou Júnior Rocha.

A virada veio aos 49 do segundo tempo, quando Castro pegou a bola fora da área e arriscou de longe. O chute passou pelo goleiro do time paulista e foi para o fundo da rede, garantindo a classificação bicolor. Na coletiva, o técnico destacou que manter a filosofia de jogo e fazer o que a equipe ensaia durante a semana foi primordial para o Paysandu ter conseguido a virada.

"Não adianta nós virmos para cá, mesmo com um placar adverso de 2 a 0, e fazer o que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia", apontou. "Em nenhum momento a gente quis desorganizar ou perder a nossa filosofia de jogo, esse jogo posicional, tentando superar o adversário em números nos setores, e os atletas foram formidáveis em ter essa calma, essa sabedoria, essa consciência de a gente conseguir ainda ir construindo as nossas oportunidades. E aí, sim, vem a efetividade, que faltou no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguimos", ressaltou.

Júnior Rocha ainda agradeceu aos torcedores bicolores que estiveram presentes no Estádio Canindé e que empurraram o time rumo à virada.

"Desde que chegamos aqui, a gente não se sente jogando fora de casa, justamente porque o nosso torcedor está sempre presente. Eu queria agradecer de coração, em nome de todo o elenco, da diretoria, do Paysandu, ao torcedor por vir de tão longe e estar presente hoje [terça-feira], fazendo essa atmosfera aqui que faz a gente se sentir jogando em casa", declarou o técnico bicolor.

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