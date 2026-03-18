Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. O Liberal 18.03.26 9h16 Equipe precisou remarcar o voo (Vítor Silva/ Botafogo) A delegação do Botafogo passou por um susto na noite da última terça-feira (17), durante a viagem para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Palmeiras pelo Brasileiro. O avião que levaria o time apresentou problemas técnicos e precisou ser substituído. O caso ocorreu antes de a aeronave decolar, no pátio do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. De acordo com as informações divulgadas, o voo foi remarcado para a manhã desta quarta-feira (18). Por meio das redes sociais, o atacante Artur Victor publicou uma foto com a legenda: "livramento". Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O problema foi identificado no pátio do aeroporto, quando o avião fazia os procedimentos para a decolagem. VEJA MAIS Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição Vini Jr. marca 2 vezes em vitória do Real Madrid na eliminação melancólica do City na Champions O time de Vinicius Júnior, que fez os dois gols, não abdicou de jogar, mas contou com vacilo do adversário O imprevisto impactou o planejamento do Botafogo e também afeta os jogadores. O Fogão encara o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 19h. Jogador demonstrou alívio após o adiamento do voo (Reprodução / Instagram) A equipe alvinegra vive uma situação delicada na tabela, com apenas uma vitória no campeonato até o momento. O time está na 17ª posição, com três pontos, e chega para o duelo com três derrotas seguidas na competição. Ainda vale destacar que o clube tem dois jogos a menos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol susto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.03.26 7h00