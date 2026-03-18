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Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo

Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Liberal
fonte

Equipe precisou remarcar o voo (Vítor Silva/ Botafogo)

A delegação do Botafogo passou por um susto na noite da última terça-feira (17), durante a viagem para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Palmeiras pelo Brasileiro. O avião que levaria o time apresentou problemas técnicos e precisou ser substituído. O caso ocorreu antes de a aeronave decolar, no pátio do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. 

De acordo com as informações divulgadas, o voo foi remarcado para a manhã desta quarta-feira (18). Por meio das redes sociais, o atacante Artur Victor publicou uma foto com a legenda: "livramento".

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O problema foi identificado no pátio do aeroporto, quando o avião fazia os procedimentos para a decolagem.

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O imprevisto impactou o planejamento do Botafogo e também afeta os jogadores. O Fogão encara o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 19h.

image Jogador demonstrou alívio após o adiamento do voo (Reprodução / Instagram)

A equipe alvinegra vive uma situação delicada na tabela, com apenas uma vitória no campeonato até o momento. O time está na 17ª posição, com três pontos, e chega para o duelo com três derrotas seguidas na competição. Ainda vale destacar que o clube tem dois jogos a menos.

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