Vini Jr. marca 2 vezes em vitória do Real Madrid na eliminação melancólica do City na Champions O time de Vinicius Júnior, que fez os dois gols, não abdicou de jogar, mas contou com vacilo do adversário Estadão Conteúdo 17.03.26 19h27 O Real Madrid confirmou a classificação às quartas de final da Champions League, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City, no Ettihad Stadium. A equipe espanhola já tinha vantagem de 3 a 0 conquistada em casa e não encontrou dificuldades na Inglaterra. O time de Vinicius Júnior, que fez os dois gols, não abdicou de jogar, mas contou com vacilo do adversário. Bernardo Silva foi expulso aos 20 minutos. Os ingleses não conseguiram mais competir e viram o adversário controlar o jogo com tranquilidade. Os espanhóis devem enfrentar o Bayern de Munique, que bateu a Atalanta por 6 a 1 no jogo de ida. As equipes se reencontram nesta quinta-feira, na Alemanha, pelo jogo de volta. O Manchester City se expôs diante da necessidade de reverter uma grande desvantagem. O volume de jogo permitiu contra-ataques ao Real Madrid. Vinicius Júnior quase abriu o placar, mas Bernardo Silva, com o braço, impediu. O árbitro Clément Turpin foi ao VAR, expulsou o português e assinalou pênalti. O brasileiro cobrou e ampliou a vantagem. Logo na sequência, Courtois fez uma defesa em chute de Haaland, já na pequena área. Não era a noite do Manchester City, que perdeu nova chance com Rodri pouco depois. Os ingleses mantiveram o volume da maneira que conseguiam, na tentativa de ser competitivos até o fim, apesar da dura missão. Assim, no fim do primeiro tempo, Haaland empatou após a bola sobrar de frente para o gol vazio. Após o intervalo, o City teve ainda mais volume de jogo, mesmo com um jogador a menos. Courtois não voltou no segundo tempo, substituído por Lunin, que foi exigido. A pressão do City diminuiu ao passo que a equipe demonstrava desgaste. O Real Madrid passou a ocupar mais o campo ofensivo. Álvaro Arbeloa promoveu o retorno de Kylian Mbappé, recuperado de lesão. Quando foi ameaçado, o time espanhol soube se defender. Doku e Aït-Nouri chegaram a marcar, mas em condição de impedimento. O Manchester City tentou, mas tropeçou em mais erros no ataque. O Real Madrid não precisou de muito esforço para conter o adversário. No acréscimo, Vinicius Júnior fez o segundo e decretou a queda do time inglês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Manchester City Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 FUTEBOL Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 Baixa Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) 17.03.26 12h57