Vini Jr. marca 2 vezes em vitória do Real Madrid na eliminação melancólica do City na Champions

O Real Madrid confirmou a classificação às quartas de final da Champions League, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City, no Ettihad Stadium. A equipe espanhola já tinha vantagem de 3 a 0 conquistada em casa e não encontrou dificuldades na Inglaterra.

O time de Vinicius Júnior, que fez os dois gols, não abdicou de jogar, mas contou com vacilo do adversário. Bernardo Silva foi expulso aos 20 minutos. Os ingleses não conseguiram mais competir e viram o adversário controlar o jogo com tranquilidade.

Os espanhóis devem enfrentar o Bayern de Munique, que bateu a Atalanta por 6 a 1 no jogo de ida. As equipes se reencontram nesta quinta-feira, na Alemanha, pelo jogo de volta.

O Manchester City se expôs diante da necessidade de reverter uma grande desvantagem. O volume de jogo permitiu contra-ataques ao Real Madrid.

Vinicius Júnior quase abriu o placar, mas Bernardo Silva, com o braço, impediu. O árbitro Clément Turpin foi ao VAR, expulsou o português e assinalou pênalti. O brasileiro cobrou e ampliou a vantagem.

Logo na sequência, Courtois fez uma defesa em chute de Haaland, já na pequena área. Não era a noite do Manchester City, que perdeu nova chance com Rodri pouco depois.

Os ingleses mantiveram o volume da maneira que conseguiam, na tentativa de ser competitivos até o fim, apesar da dura missão. Assim, no fim do primeiro tempo, Haaland empatou após a bola sobrar de frente para o gol vazio.

Após o intervalo, o City teve ainda mais volume de jogo, mesmo com um jogador a menos. Courtois não voltou no segundo tempo, substituído por Lunin, que foi exigido.

A pressão do City diminuiu ao passo que a equipe demonstrava desgaste. O Real Madrid passou a ocupar mais o campo ofensivo. Álvaro Arbeloa promoveu o retorno de Kylian Mbappé, recuperado de lesão.

Quando foi ameaçado, o time espanhol soube se defender. Doku e Aït-Nouri chegaram a marcar, mas em condição de impedimento.

O Manchester City tentou, mas tropeçou em mais erros no ataque. O Real Madrid não precisou de muito esforço para conter o adversário. No acréscimo, Vinicius Júnior fez o segundo e decretou a queda do time inglês.