Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana

Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino

O Liberal
fonte

Rafael Vieira inicia os trabalhos no Leão nesta sexta (1) (Divulgação / Site do Remo)

O Remo oficializou a chegada de Rafael Vieira como novo analista de mercado do Departamento de Futebol. O profissional, de 47 anos, começa a atuar nesta sexta-feira (1º), quando se encontra com a delegação no Rio de Janeiro (RJ), antes do confronto contra o Botafogo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Formado em educação física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com especializações voltadas ao futebol, Rafael chega com a responsabilidade de contribuir no processo de avaliação e contratação de atletas, alinhado às necessidades do elenco.

Nos bastidores, o analista de mercado desempenha papel estratégico ao trabalhar em conjunto com o executivo de futebol. A função envolve entender o perfil do clube, sua cultura e as características do grupo atual, para então identificar, no mercado, opções que se encaixem nesse contexto.

VEJA MAIS

image Remo busca primeira vitória fora para aliviar pressão na Série A
Vice-lanterna, Leão encara o Botafogo no Engenhão tentando encerrar jejum e ganhar fôlego na competição

image Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube
Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados

image Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira
Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo

Atuação envolve diagnóstico e busca por reforços

Ao comentar sobre a função, Rafael destacou que o trabalho exige equilíbrio entre planejamento e execução na busca por novos jogadores.

“Os principais desafios são equilibrar a captação de talentos com as necessidades do elenco. O objetivo é apresentar um bom diagnóstico e ser assertivo nas escolhas, respeitando os princípios do clube”, afirmou.

Trajetória inclui clubes da elite e trabalho com Mano Menezes

O Remo será o décimo clube de Rafael Vieira na primeira divisão do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, ele acumula passagens por Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Corinthians, Coritiba, Athletico-PR e Grêmio.

Entre 2010 e 2012, integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira durante o período em que Mano Menezes comandava a equipe. A parceria com o treinador continua, e Rafael segue atuando com ele na Seleção Peruana em datas Fifa.

Segundo o profissional, a rotina no futebol exige dedicação constante e acompanhamento permanente do cenário esportivo.

“O trabalho exige mais do que experiência. É uma atividade contínua, com foco em decisões assertivas. Liderança, relacionamento e dedicação são fundamentais, além de muitas horas de observação e análise”, disse.

Chegada a Belém e início imediato

Rafael ressaltou a motivação para assumir o novo desafio no futebol paraense e lembrou da passagem por Belém em 2011, quando esteve na cidade com a Seleção Brasileira.

“Chego motivado para contribuir com o clube, implementando uma filosofia de trabalho alinhada às necessidades do Remo. Tenho boas lembranças de Belém e estou feliz em retornar para participar deste momento na Série A”, declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

futebol

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana

Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino

01.05.26 15h04

futebol

Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira

Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo

01.05.26 11h19

Futebol

Remo tenta quebrar tabu de 23 anos sem vencer o Botafogo

Leão não supera o time carioca desde 2003 e busca encerrar sequência negativa no duelo pela Série A

30.04.26 20h19

Futebol

Remo busca primeira vitória fora para aliviar pressão na Série A

Vice-lanterna, Leão encara o Botafogo no Engenhão tentando encerrar jejum e ganhar fôlego na competição

30.04.26 19h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol

Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas.

30.04.26 15h38

futebol

Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C

Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03)

01.05.26 10h04

futebol

Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira

Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo

01.05.26 11h19

futebol

Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026

Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial

29.04.26 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda