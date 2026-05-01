Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana

O Remo oficializou a chegada de Rafael Vieira como novo analista de mercado do Departamento de Futebol. O profissional, de 47 anos, começa a atuar nesta sexta-feira (1º), quando se encontra com a delegação no Rio de Janeiro (RJ), antes do confronto contra o Botafogo.

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Formado em educação física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com especializações voltadas ao futebol, Rafael chega com a responsabilidade de contribuir no processo de avaliação e contratação de atletas, alinhado às necessidades do elenco.

Nos bastidores, o analista de mercado desempenha papel estratégico ao trabalhar em conjunto com o executivo de futebol. A função envolve entender o perfil do clube, sua cultura e as características do grupo atual, para então identificar, no mercado, opções que se encaixem nesse contexto.

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Atuação envolve diagnóstico e busca por reforços

Ao comentar sobre a função, Rafael destacou que o trabalho exige equilíbrio entre planejamento e execução na busca por novos jogadores.

“Os principais desafios são equilibrar a captação de talentos com as necessidades do elenco. O objetivo é apresentar um bom diagnóstico e ser assertivo nas escolhas, respeitando os princípios do clube”, afirmou.

Trajetória inclui clubes da elite e trabalho com Mano Menezes

O Remo será o décimo clube de Rafael Vieira na primeira divisão do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, ele acumula passagens por Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Corinthians, Coritiba, Athletico-PR e Grêmio.

Entre 2010 e 2012, integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira durante o período em que Mano Menezes comandava a equipe. A parceria com o treinador continua, e Rafael segue atuando com ele na Seleção Peruana em datas Fifa.

Segundo o profissional, a rotina no futebol exige dedicação constante e acompanhamento permanente do cenário esportivo.

“O trabalho exige mais do que experiência. É uma atividade contínua, com foco em decisões assertivas. Liderança, relacionamento e dedicação são fundamentais, além de muitas horas de observação e análise”, disse.

Chegada a Belém e início imediato

Rafael ressaltou a motivação para assumir o novo desafio no futebol paraense e lembrou da passagem por Belém em 2011, quando esteve na cidade com a Seleção Brasileira.

“Chego motivado para contribuir com o clube, implementando uma filosofia de trabalho alinhada às necessidades do Remo. Tenho boas lembranças de Belém e estou feliz em retornar para participar deste momento na Série A”, declarou.