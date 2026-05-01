Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino O Liberal 01.05.26 15h04 Rafael Vieira inicia os trabalhos no Leão nesta sexta (1) (Divulgação / Site do Remo) O Remo oficializou a chegada de Rafael Vieira como novo analista de mercado do Departamento de Futebol. O profissional, de 47 anos, começa a atuar nesta sexta-feira (1º), quando se encontra com a delegação no Rio de Janeiro (RJ), antes do confronto contra o Botafogo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Formado em educação física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com especializações voltadas ao futebol, Rafael chega com a responsabilidade de contribuir no processo de avaliação e contratação de atletas, alinhado às necessidades do elenco. Nos bastidores, o analista de mercado desempenha papel estratégico ao trabalhar em conjunto com o executivo de futebol. A função envolve entender o perfil do clube, sua cultura e as características do grupo atual, para então identificar, no mercado, opções que se encaixem nesse contexto. VEJA MAIS Remo busca primeira vitória fora para aliviar pressão na Série A Vice-lanterna, Leão encara o Botafogo no Engenhão tentando encerrar jejum e ganhar fôlego na competição Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo Atuação envolve diagnóstico e busca por reforços Ao comentar sobre a função, Rafael destacou que o trabalho exige equilíbrio entre planejamento e execução na busca por novos jogadores. “Os principais desafios são equilibrar a captação de talentos com as necessidades do elenco. O objetivo é apresentar um bom diagnóstico e ser assertivo nas escolhas, respeitando os princípios do clube”, afirmou. Trajetória inclui clubes da elite e trabalho com Mano Menezes O Remo será o décimo clube de Rafael Vieira na primeira divisão do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, ele acumula passagens por Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Corinthians, Coritiba, Athletico-PR e Grêmio. Entre 2010 e 2012, integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira durante o período em que Mano Menezes comandava a equipe. A parceria com o treinador continua, e Rafael segue atuando com ele na Seleção Peruana em datas Fifa. Segundo o profissional, a rotina no futebol exige dedicação constante e acompanhamento permanente do cenário esportivo. “O trabalho exige mais do que experiência. É uma atividade contínua, com foco em decisões assertivas. Liderança, relacionamento e dedicação são fundamentais, além de muitas horas de observação e análise”, disse. Chegada a Belém e início imediato Rafael ressaltou a motivação para assumir o novo desafio no futebol paraense e lembrou da passagem por Belém em 2011, quando esteve na cidade com a Seleção Brasileira. “Chego motivado para contribuir com o clube, implementando uma filosofia de trabalho alinhada às necessidades do Remo. Tenho boas lembranças de Belém e estou feliz em retornar para participar deste momento na Série A”, declarou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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