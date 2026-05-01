Lateral do Remo cita dificuldade no gramado sintético do Engenhão e fala sobre cobrança e pressão Lateral Mayk destaca dificuldades do gramado sintético e pressão por resultados antes do jogo no Engenhão Fábio Will 01.05.26 16h08 Mayk citou as dificuldades em jogar em gramado sintético (Samara Miranda / Remo) A equipe do Remo finalizou a preparação para enfrentar o Botafogo-RJ neste sábado (2), às 16h, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da partida, o lateral-esquerdo Mayk comentou sobre a expectativa do elenco, as condições do gramado e o momento da equipe na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o jogador, o grupo reconhece a qualidade do adversário, mas mantém confiança em um bom resultado fora de casa. “Sabemos da qualidade do Botafogo, uma equipe bem treinada e com jogadores de alto nível, mas estamos otimistas para o jogo e vamos atrás dos 3 pontos”, afirmou. Gramado sintético é desafio para as equipes Mayk também destacou as dificuldades impostas pelo gramado sintético do Engenhão. De acordo com o atleta, a adaptação ao tipo de piso pode influenciar no ritmo da partida. “Já joguei algumas vezes em gramados sintéticos e sempre é uma dificuldade grande tocar a bola. Ela corre um pouco mais e cria dificuldades dentro do jogo. Mas isso é para os dois lados. Eles estão mais adaptados, mas temos que jogar da forma como o professor vem pedindo”, disse. VEJA MAIS Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo Semana de treinos e necessidade de pontuar Com uma semana cheia de preparação, o elenco azulino buscou ajustes para o confronto. Mayk ressaltou que o período foi importante para alinhar o trabalho com a comissão técnica. “Deu para elevar o ânimo. O professor e a comissão pediram algumas coisas e conseguimos treinar bastante. Temos que pontuar e fazer o resultado o mais rápido possível, pois estamos precisando muito”, destacou. Cobrança interna aumenta com resultados negativos O lateral também comentou sobre a pressão por resultados no clube. Segundo ele, a cobrança vem tanto da torcida quanto internamente, incluindo a diretoria. “Quando o resultado não vem, gera uma pressão não só no torcedor, mas também dentro do clube. A diretoria nos cobra diariamente e acho que tem que ter cobrança. Não posso cravar que vamos vencer o próximo jogo, mas posso afirmar que o grupo está se dedicando e buscando o melhor para conquistar o triunfo”, concluiu. Botafogo x Remo duelam às 16h deste sábado (2), no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada da Série A. O jogo será transmitido lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo mayk botafogo x remo série a jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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