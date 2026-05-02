Fortaleza vira contra o Goiás na Arena Castelão e dorme na liderança da Série B A vitória coloca o time cearense no topo da tabela de classificação. Estadão Conteúdo 02.05.26 23h16 Fortaleza vira contra o Goiás na Arena Castelão e dorme na liderança da Série B. (Mateus Lotif/FEC) O Fortaleza goleou o Goiás por 4 a 1 na noite deste sábado (02), na Arena Castelão, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás no placar durante o primeiro tempo, a equipe cearense buscou a virada na etapa final com dois gols de Vitinho e dois de Miritello. A vitória coloca o time cearense no topo da tabela de classificação, somando 14 pontos e ultrapassando o Vila Nova. O Goiás, por sua vez, está na zona de rebaixamento com a quarta derrota consecutiva, ocupando agora a 17ª posição com sete pontos ganhos. O Fortaleza volta as atenções para a Copa do Nordeste, onde enfrenta o Confiança na próxima quinta-feira, fora de casa. O Goiás terá a semana livre para treinamentos antes de disputar o clássico estadual contra o Vila Nova, marcado para o próximo sábado. O primeiro tempo foi de domínio dos visitantes, que impuseram um ritmo ofensivo e controlaram a posse de bola no campo de ataque. O placar foi aberto aos 22 minutos, quando Gegê executou uma cobrança de falta inteligente por baixo da barreira, surpreendendo o sistema defensivo e colocando o time goiano em vantagem. O Fortaleza demonstrou dificuldades na articulação ofensiva e desperdiçou a chance do empate em uma finalização próxima à meta antes do intervalo. O cenário mudou drasticamente no segundo tempo com a entrada de Vitinho, que empatou aos oito minutos após receber passe de Maurício Mucuri e finalizar com precisão no canto do goleiro Tadeu. A virada aconteceu aos 15 minutos em jogada semelhante, com Vitinho recebendo livre na entrada da área e batendo colocado para marcar o seu segundo gol no confronto. O time da casa ampliou a vantagem aos 33 minutos da etapa final com o camisa 9 Miritello, que aproveitou a saída de Tadeu para marcar o terceiro. Nos acréscimos, novamente Miritello selou o resultado final ao aproveitar uma cobrança de escanteio e cabecear firme para o fundo das redes. FICHA TÉCNICA FORTALEZA 4 X 1 GOIÁS FORTALEZA - Vinicius Silvestre; Brítez, Kauã Rocha (Vitinho), Lucas Gazal e Maílton; Pierre (Rodrigo Santos), Ryan (Lucas Sasha) e Pochettino (Rodriguinho); Maurício Mucuri, Paulo Baya (Welliton) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini. GOIÁS - Tadeu; Rodrigo Soares (Diego Caito), Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Nicolas; Baldória (Brayann), Lucas Rodrigues (Esli Garcia) e Gegê (Lucas Lima); Cadu (Anselmo Ramon) e Jean Carlos (Pedrinho). Técnico: Daniel Paulista. GOLS - Gegê, aos 24 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 7 e 16 e Miritello, aos 33 e 45 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Vitinho, Lucas Gazal, Ryan e Paulo Baya (FOR); Diego Caito (GOI). CARTÃO VERMELHO - Nicolas (GOI). ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Fortaleza Goiás COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58