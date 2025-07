Classificada para a 2ª fase, Tuna perde para o Trem-AP fora de casa na Série D

Já classificada para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a Tuna perdeu para o Trem-AP neste sábado (19). Fora de casa, a equipe cruzmaltina sofreu um gol nos minutos finais e foi derrotada por 2 a 1.

Os gols da partida foram marcados por Jonas, que abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, e Aleílson, que garantiu a vitória do Trem ao marcar no fim do jogo. Ronaldy descontou para a Tuna.

Mesmo com a derrota, a Águia Guerreira segue na segunda colocação, com 24 pontos, e já tem vaga garantida na próxima etapa. O time comandado pelo técnico Ignacio Neto faz uma boa campanha na Série D, com sete vitórias, três empates e três derrotas nesta primeira fase do campeonato.

Já o rubro-negro amapaense chegou a 18 pontos e assumiu a quarta posição. Com isso, ainda briga por uma vaga na próxima fase.

Na última rodada, para cumprir tabela, a Tuna recebe o Humaitá-AC no domingo (27), às 17h. Já o Trem visita o Manaus-AM no mesmo dia e horário, em busca de mais uma vitória que garanta sua classificação à segunda fase.